Çay yanına her daim hazır: Mini kurabiye tarifi

Kokusuyla adeta herkesin aklını çelen kurabiyeler, çay saatlerinin en sevilen kaçamaklarından biri. Fakat hazır almak yerine evinizin konforunda rahatlıkla hazırlayabileceğiniz pratik bir tarifle her daim hazır tutabilirsiniz. İşte lezzetiyle hayran bırakan o tarif...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:28Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 09:28
2-4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
MALZEMELER
2 adet yumurta
100 gr tereyağı yada margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı mısır nişastası
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3.5 su bardağı un
Bulamak için;
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 yemek kaşığı hindistan cevizi
YAPILIŞI
Yoğurma kadına un hariç sırasıyla tereyağı, sıvı yağ ,pudra şekeri ,mısır nişastası, kabartma tozu, vanilyayı alarak karıştıralım.
Sonrasında azar azar ilavesi yaparak yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım.
Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayalım.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım.
170 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirelim.
Pdra şekeri hindistan cevizini karıştırıp kurabiyeleri bulayıp servis edelim afiyetler olsun detaylı tarif için tıklayınız.