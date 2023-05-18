Çay yanına her daim hazır: Mini kurabiye tarifi

Kokusuyla adeta herkesin aklını çelen kurabiyeler, çay saatlerinin en sevilen kaçamaklarından biri. Fakat hazır almak yerine evinizin konforunda rahatlıkla hazırlayabileceğiniz pratik bir tarifle her daim hazır tutabilirsiniz. İşte lezzetiyle hayran bırakan o tarif...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 09:28
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 100 gr tereyağı yada margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı mısır nişastası
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3.5 su bardağı un

Bulamak için;

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi

YAPILIŞI

  • Yoğurma kadına un hariç sırasıyla tereyağı, sıvı yağ ,pudra şekeri ,mısır nişastası, kabartma tozu, vanilyayı alarak karıştıralım.
  • Sonrasında azar azar ilavesi yaparak yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım.
  • Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayalım.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım.
  • 170 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirelim.
  • Pdra şekeri hindistan cevizini karıştırıp kurabiyeleri bulayıp servis edelim afiyetler olsun detaylı tarif için tıklayınız.

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