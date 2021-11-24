Çörek otlu tuzlu kurabiye tarifi: Çörek otlu tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Kurabiye hamurunun kıyır kıyır olması için hamurunun kıvamı oldukça önemlidir. Hamura unu eklerken yavaş yavaş eklemeli ve sertleşmeye başladıysa un katmayı durdurmalısınız. Unu birden eklerseniz hamurun kıvamını tutturmanız daha zor olur.