Çörek otlu tuzlu kurabiye tarifi: Çörek otlu tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Her evin mutfağında olması gereken çörek otunu gün içinde nasıl tüketeceğimizi çoğu zaman bilemeyiz. Böyle anlarda çörek otunu içine katabileceğimiz yemeklerle tüketmek kurtarıcı olur. Çörek otlu tuzlu kurabiye böyle durumlar için vazgeçilmez bir tercih olacaktır. Lezzetli bir atıştırmalık olarak tüketeceğiniz çörek otlu tuzlu kurabiye yapılışı da oldukça kolaydır. Peki, Çörek otlu tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte Çörek otlu tuzlu kurabiye tarifi...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:36Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 15:36
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 paket margarin
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı tuz
2 paket kabartma tozu
4 yemek kaşığı çörek otu
2 adet yumurta (Sarısı ile beyazı ayrılacak, beyazı hamurun içine konacak, sarısı üzerine sürülecek.)
5-6 su bardağı un
AŞÇININ NOTU
Kurabiye hamurunun kıyır kıyır olması için hamurunun kıvamı oldukça önemlidir. Hamura unu eklerken yavaş yavaş eklemeli ve sertleşmeye başladıysa un katmayı durdurmalısınız. Unu birden eklerseniz hamurun kıvamını tutturmanız daha zor olur.
YAPILIŞI
Gelelim çörek otlu tuzlu kurabiyenin yapılışına. Çörek otlu tuzlu kurabiyede kullanacağınız margarini oda ısısında yumuşamış halde de kullanabilirsiniz ama bizim tarifte margarinin erimiş hali kullanılıyor. Öncelikle margarini bir tavada eritelim ve ocaktan alıp iyice soğutalım.
Eritip soğuttuğumuz margarini bir karıştırma kasesinin içine alalım. Unu da bu kasede karıştıracağımız için kasenin biraz büyük ve derin olması gerekiyor.
Tarifte kullanacağımız yumurtaların sarısı ile beyazını ayıralım ve yumurta sarılarını kenara alarak un dışında kalan tüm malzemeyi karıştırma kabına alıp karıştıralım. Sıvı hamur iyice karışınca içine unu da alalım. Unu azar azar ekleyelim ki hamurun kıvamında bir sorun yaşanmasın.
Hamurumuzun ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir kıvamı olması gerekiyor. Hamurun kıvamı için kulak memesi kıvamı tabirini kullanabiliriz. Çok klişe olsa da bu tabir doğru bir tabirdir.
Çörek otlu tuzlu kurabiyeye şekil verme aşaması tamamen sizin isteğinize kalmış Kurabiyeye istediğiniz şekli verebilirsiniz ama biz küçük toplar elde etmek istediğimiz için hamurdan cevizden daha küçük parçalar koparıp elimizde yuvarlamayı tercih ettik. Böylelikle bir lokmalık küçük kurabiyeler elde etmiş olacağız.
Fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtalım. Fırın ısınırken bir tepkise pişirme kağıdı serelim ve kopardığımız parçaları bu kağıdın üzerine dizelim. Tarifin başında bir kenara ayırdığımız yumurta sarılarını bir fırça ile kurabiyelerin üzerine sürelim.
Önceden ısıttığımız fırında 20 dakika kadar pişirelim. İşte çörek otlu tuzlu kurabiyelerimiz servise hazır! Afiyet olsun...