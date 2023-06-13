Diyet yapanların favorisi: Şekersiz kurabiye tarifi

Bir karıştırma kabında yulaf ezmesi, doğranmış ceviz, hindistan cevizi rendesi, hurma püresi, hindistan cevizi yağı, vanilya özütü ve isteğe bağlı olarak tarçını birleştirin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak kurabiye şekli verin. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serili tepsiye yerleştirin. Kurabiyeleri hafifçe düzleştirin, kalınlıklarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Tepsideki kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Kurabiyeler altın rengini alana kadar kontrol edin.

Fırından çıkan kurabiyeleri tepsiden alın ve soğumaları için tel bir rafa yerleştirin. Afiyet olsun.