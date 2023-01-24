Elmalı kurabiye tarifi: Kıyır kıyır ağızda dağılan enfes bir lezzet! Kokusuyla büyüleneceksiniz...

Çayın yanına lezzetli bir tarif arıyorsanız, elmalı kurabiye sizin için doğru bir tercih olacak! Kokusu ve lezzetiyle büyüleyen bu muhteşem lezzet, ısırdığınız an ağızda dağılıyor. Kolay yapımıyla anında hazır olan bu kurabiyeyi mutlaka deneyin! İşte tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:04Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:04
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kurban BayramıYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
237 kcal
MALZEMELER
1 vanilya şekeri
1 yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
50 gr tereyağ
1 su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
3,5- 4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı iri oğütülmüş ceviz
4 adet elma
Yarım çay bardağı toz şeker
YAPILIŞI
İlk olarak elmalı güzelce yıkayın, ardından kabuklarını soyun.
Soyduğunuz elmaları rendeleyin. Daha sonra bir tavaya aktarın.
Tavanın içerisine tarçın ve toz şeker ilave edin. Bu karışımı güzelce harmanlayın.
Karışım soğuduktan sonra iç harcına cevizleri ekleyin.
Hamuru için un ve kabartma tozu ilave edin. Güzel yumuşak bir kıvam elde edene kadar hamuru güzelce yoğurun.
Hamuru eşit parçalara bölün. Sonrasında yuvarlak şekilde açmaya başlayın.
Ardından içine harcı ilave edin.
Hamurları rulo şeklinde kapatın.
Yağlı kağıt serili, 170 dereceli fırında 25 dakika kadar kurabiyelerinizi pişirin.