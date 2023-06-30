Elmalı kurabiye tarifi: Kokusuyla çocukluğunuza döneceksiniz!

Elmalı kurabiye her yaştan insanın en sevdiği tarifler arasında yer alıyor. Elma ve tarçının mükemmel uyumunun yanı sıra tam kıvamında, ağızda dağılan bir hamurun bir araya gelmesi, bu sevdiğimiz lezzeti atıştırmalık saatlerinin de en sevilenlerinden biri haline getiriyor. İşte tam kıvamında elmalı kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:36
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Adet : 100 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet orta boy elma (rendelenmiş)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • Yarım limonun suyu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Yaklaşık 3 su bardağı un
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Öncelikle elmalı harcı hazırlayın. Rendelenmiş elmaları bir tavada kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ardından toz şekeri ve tarçını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Soğuması için kenara bırakın.
  • Bir kabın içinde sıvı yağ ve toz şekeri iyice çırpın. Ardından yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.Limon suyu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
  • Kabartma tozunu ekleyin ve azar azar un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin. (Eğer isterseniz ceviz içi de hamura ekleyebilirsiniz.)
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayın. Ortalarına hafifçe bastırarak çukur oluşturun.
  • Hazırladığınız elmalı harçtan hamurun çukur kısmına yerleştirin.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında kurabiyeler altın rengini alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
  • Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın.

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