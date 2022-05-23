En lezzetli zayıflama yöntemi: Bel incelten kurabiye tarifi

Sonunda hiçbir suçluluk duymadan tüketeceğiniz bu tatlıları, günün herhangi bir saatinde rahatlıkla yiyebilir ve büyük bir şeker bombardımanından da kendinizi koruyabilirsiniz. İşte bel çevrenizi inceltebilecek o tatlılar…

YULAF EZMELİ ÇİKOLATALI COOKIE





Malzemeler:

1 su bardağı un

1 su bardağı yulaf

3/4 çk kabartma tozu

1/2 çk tuz

1/3 su bardağı yumuşatılmış tereyağı

1 büyük yumurta

1 çk vanilya özü veya bir paket vanilya

1/2 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı şeker

1/2 su bardağı bitter çikolata parçaları

Hazırlama:

Fırını 190° C'ye önceden ısıtın.

Un, yulaf, kabartma tozu, kabartma tozu ve tuzu büyük bir karıştırma kabında birleştirin.

Ayrı bir karıştırma kabında tereyağı, yumurta, vanilya ve her iki şekeri de homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Un karışımını kaseye ekleyin, birleştirmek için hafifçe karıştırın. Çikolata parçacıklarını karıştırın.

Bir kaşık ile fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye kurabiyeleri yuvarlak şekil verecek şekilde bırakın.

Kurabiyelerin kenarları kahverengileşmeye başlayana kadar 10 ila 12 dakika pişirin.

Yemeden önce biraz dinlendirin.

YUMURTASIZ ÇİKOLATALI PUDİNG





Malzemeler:

1/4 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı az yağlı süt

1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

120 veya 2⁄3 su bardağı bitter çikolata parçaları

1 çay kaşığı vanilya özü

Bir tutam sofra tuzu

Zeytinyağı ve kaya tuzu

Hazırlama:

Orta boy bir tencerede şeker ve mısır nişastasını düşük ateşte birleştirin.

Sütü yavaş yavaş ilave ederek karıştırarak pişirin.

Kaynama noktasına gelmesini bekleyin, ardından tereyağı, çikolata, vanilya ve bir tutam sofra tuzunu karıştırın.

Ocaktan alıp çikolata homojen bir şekilde eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

4 küçük bardağa veya kalıba dökün ve buzdolabında en az 2 saat bekletin.

Servis yapmadan önce pudingleri biraz zeytinyağı ile gezdirin ve her birinin üzerine bir tutam kaya tuzu serpin.

ELMALI CRUMBLE

Malzemeler:

2 elma, soyulmuş, özlü ve dilimler halinde kesilmiş

1/2 su bardağı elma suyu

4 yemek kaşığı esmer şeker

1/4 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı hindistan cevizi

1 su bardağı yulaf

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı tereyağı, küçük parçalar halinde kesilmiş

1/4 su bardağı kıyılmış badem

Krema veya krem şanti

Hazırlanışı:

Fırını önceden 200 ° C'ye ısıtın.

Elmaları, elma suyunu, 2 yemek kaşığı esmer şekeri, 1⁄8 çay kaşığı tarçın ve 1⁄8 çay kaşığı hindistan cevizini geniş bir karıştırma kabında birleştirin.

Ayrı bir kapta, yulafları kalan 2 yemek kaşığı esmer şeker, 1-8 çay kaşığı tarçın ve 1-8 çay kaşığı hindistan cevizi ve bir tutam tuzla birleştirin.

Tereyağını ekleyin ve karışımı nemli topaklar halinde bir araya gelene kadar parmak uçlarınızla karıştırın. Bademleri ekleyin ve onları da karıştırın.

Elmaları 4 kaseye paylaştırın ve üzerini yulaf ezmesi-badem karışımıyla süsleyin. Fırının orta rafında, elmalar sıcak ve köpürene ve hamurlar kahverengileşmeye başlayana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Birkaç dakika soğumaya bırakın. Bir parça çırpılmış krema veya krem şanti ile servis yapın.