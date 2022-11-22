En sağlıklı yulaf kurabiye tarifi: Adeta lezzet bombası

Sağlıklı beslenme sistemine sahip olmak, herkes için uzun ve sağlıklı bir yaşamın formülü. Fakat karbonhidratlardan bu nedenle tamamen kaçmak yerine sağlıklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Yulaf unu da bu seçeneklerden biri. Yulaf unlu kurabiye ise çok sevdiğiniz kurabiyeler arasında ilk sıraya yerleşecek.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:08
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Adet : 35 kcal

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 4 yemek kaşığı yulaf unu

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

  1. Tereyağını erittikten sonra, süt, sirke, kabartma tozu ekleyin.
  2. Yulaf ununu da ekledikten sonra, iyi yoğurun.
  3. İstenilen kıvamı aldıktan sonra şekil vererek yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
  4. Üzerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörekotunu üzeirne dökün.
  5. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika boyunca kontrollü bir biçimde pişirin.
  6. Sıcak olarak da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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