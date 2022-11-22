En sağlıklı yulaf kurabiye tarifi: Adeta lezzet bombası
Sağlıklı beslenme sistemine sahip olmak, herkes için uzun ve sağlıklı bir yaşamın formülü. Fakat karbonhidratlardan bu nedenle tamamen kaçmak yerine sağlıklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Yulaf unu da bu seçeneklerden biri. Yulaf unlu kurabiye ise çok sevdiğiniz kurabiyeler arasında ilk sıraya yerleşecek.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:08Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:08
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
KahvaltıKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Adet :
35 kcal
MALZEMELER
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı süt
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
4 yemek kaşığı yulaf unu
Üzeri için;
Yumurta sarısı
Susam veya çörek otu
YAPILIŞI
Tereyağını erittikten sonra, süt, sirke, kabartma tozu ekleyin.
Yulaf ununu da ekledikten sonra, iyi yoğurun.
İstenilen kıvamı aldıktan sonra şekil vererek yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
Üzerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörekotunu üzeirne dökün.
180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika boyunca kontrollü bir biçimde pişirin.
Sıcak olarak da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.