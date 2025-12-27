Fırından çıktığı anda ev mis gibi kokuyor: Bu portakallı kurabiye efsane

Evin içini birkaç dakika içinde mis gibi portakal kokusuyla dolduran, fırından çıktığı anda “bir tane daha” dedirten bu kurabiyenin tarifini herkes soruyor. Ne pastane işi ne de zor malzemeler… Sadece 1 portakal ve mutfakta 10 dakika! Çayın yanına ne yapsam diye düşünenler, bu tarifi kaydetmeden geçmeyin; çünkü bir kez yapan, artık başka portakallı kurabiye denemiyor.

YAPILIŞI

Portakallı Kurabiye

Malzemeler

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet portakalın kabuğu rendesi

3–4 yemek kaşığı portakal suyu

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5–3 su bardağı)

Üzeri için (isteğe bağlı)

Pudra şekeri
veya

Portakal kabuğu rendesi + toz şeker

Yapılışı

Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştır.

Portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu ekle.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyip karıştır.

Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğur.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarla, hafif bastırarak tepsiye diz.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 15–20 dakika, altı hafif pembeleşene kadar pişir.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsin.

✨ Püf Noktaları

Portakalın sadece turuncu kısmını rendele, beyaz kısmı acı olur.

Kurabiyeler fırından çıkınca yumuşak olur, soğudukça kıvam alır.

