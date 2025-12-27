Fırından çıktığı anda ev mis gibi kokuyor: Bu portakallı kurabiye efsane

Portakallı Kurabiye
Malzemeler
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet portakalın kabuğu rendesi
3–4 yemek kaşığı portakal suyu
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5–3 su bardağı)
Üzeri için (isteğe bağlı)
Pudra şekeri
veya
Portakal kabuğu rendesi + toz şeker
Yapılışı
Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştır.
Portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu ekle.
Vanilin ve kabartma tozunu ekleyip karıştır.
Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğur.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarla, hafif bastırarak tepsiye diz.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında 15–20 dakika, altı hafif pembeleşene kadar pişir.
Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsin.
✨ Püf Noktaları
Portakalın sadece turuncu kısmını rendele, beyaz kısmı acı olur.
Kurabiyeler fırından çıkınca yumuşak olur, soğudukça kıvam alır.