Fıstık ezmeli kurabiye: Her tadan size tarif soracak

Fıstık ezmeli kurabiye, basit malzemelerle hazırlanan, enfes bir tatlı atıştırmalıktır. Bu kurabiyeler, her lokmasıyla size lezzetli bir deneyim sunar ve yapılışı oldukça kolaydır. Sadece birkaç basit malzeme ve birkaç adımda, evinizin sıcaklığını ve tatlı bir aromayı hissedeceğiniz muhteşem atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. İşte fıstık ezmeli kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:44
  • 20 Adet
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 12 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 125 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı fıstık ezmesi
  • 1 su bardağı esmer şeker
  • 1 büyük yumurta
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • Bir tutam tuz

YAPILIŞI

  1. Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış bir fırın tepsisini hazırlayın.
  2. Büyük bir karıştırma kabında fıstık ezmesi ve esmer şekeri iyice karıştırın.
  3. Karışıma yumurta, vanilya özütü, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.
  4. Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve ellerinizle yuvarlayarak hafifçe bastırarak kurabiye şekli verin. Pişirme tepsisine yerleştirin.
  5. Hazırladığınız kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika veya kenarları hafifçe kızarana kadar pişirin.
  6. Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri tepside birkaç dakika soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerinde tamamen soğumalarını sağlayın.
  7. Fıstık ezmeli kurabiyeleriniz servise hazır. Afiyet olsun!

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