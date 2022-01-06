Haşhaşlı tuzlu kurabiye tarifi: Haşhaşlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Haşhaşı mutfağımızda kullanmaya aşinayız. Haşhaşlı ıslak kekler, pastalar, muhallebiler hemen hepimizin daha önce denediği lezzetler olmuştur. Haşhaşın tuzlu tariflerde kullanılmasına tatlılarda olduğu kadar aşina olmasak da yapılışıyla oldukça kolay olan bu haşhaşlı tuzlu kurabiye tarifinden sonra haşhaşı kullanacağınız başka tarifleri de merak etmeye başlayacaksınız. Peki, Haşhaşlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte pratik yapılışı ve akılda kalan lezzetiyle bağımlısı olacağınız haşhaşlı tuzlu kurabiye tarifi…
Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:20Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:20
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Adet :
58 kcal
MALZEMELER
125 gr tereyağı ya da yarım paket margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta (Sarısı ile beyazı birbirinden ayrılacak. Beyazı içine konacak, sarısı üzerine sürülecek.)
1 yemek kaşığı yoğurt
Yarım çay bardağı sirke
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
2 tatlı kaşığı haşhaş tohumu
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı un
AŞÇININ NOTU
<p>Dilerseniz bu malzemeleri çift ölçü kullanarak daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz. Kurabiyeleri fırına sürmeden önce fırınınızın iyice ısındığından emin olmalısınız. Fırın ısınmış olmazsa tuzlu kurabiyeler pişerken yayılacak ve şeklini kaybedecektir.</p>
YAPILIŞI
Hemen hemen her tuzlu kurabiyede olduğu gibi haşhaşlı tuzlu kurabiye tarifinde de kullanacağımız margarinin da ısında yumuşamış olmasına dikkat ediyoruz.
Bir karıştırma kabı alıp oda ısında yumuşattığımı margarini, sıvı yağı, sarısı ile beyazını ayırdığımız yumurtanın akını, yoğurdu, sirkeyi, tuzu ve haşhaş tohumunu güzelce karıştırıp malzemelerin akışkan sıvı bir hamura dönüşmesini sağlıyoruz.
Un ve kabartma tozu dışındaki malzemelerimizi karıştırdıktan sonra bir elek yardımıyla azar azar unu da eklemeye başlıyoruz.
Haşhaşlı tuzlu kurabiye hamurunun ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması için unu eklerken yavaş yavaş ve azar azar eklemeye gayret edin.
Unla birlikte kabartma tozunu da ekleyip kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamura sahip olana kadar yoğuruyoruz.
Bir tepsiye yağlı kağıt seriyoruz ve hamurumuzdan cevizden daha küçük parçalar kopararak onları küçük toplar şekline getiriyoruz.
Dilerseniz hamuru tezgahta bir merdaneyle yarım santim kadar açıp onu kare kare keserek de şekil verebilirsiniz orası size kalmış.
Fırınımızın sıcaklığını 180 dereceye alıp ısınması için açıyoruz.
Fırınımız ısındıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürdüğümüz kurabiyelerimizi üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz.