Haşhaşlı tuzlu kurabiye tarifi: Haşhaşlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

<p>Dilerseniz bu malzemeleri çift ölçü kullanarak daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz. Kurabiyeleri fırına sürmeden önce fırınınızın iyice ısındığından emin olmalısınız. Fırın ısınmış olmazsa tuzlu kurabiyeler pişerken yayılacak ve şeklini kaybedecektir.</p>