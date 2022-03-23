İşte kurabiyelerin gözdesi! Şerbetli brownie kurabiye tarifi

Bu lezzete bayılacaksınız! Hafif çikolatası ve ağızda dağılan parçaları ile adeta browni hissi veriyor. Bir kere yedikten sonra bağımlısı olacağınız bu lezzet hem yapımı kolay hem de çok ekonomik. Masalarınızı şenlendirmek istiyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz...

Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:44
  • 1 Adet
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Kurban Bayramı Doğum Günü Sevgililer Günü Yılbaşı Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Adet : 350 kcal

MALZEMELER

  • 125 gr tereyağı veya margarin
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 3-4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • Antep fıstığı tozu (üzerine serpmek için)

Şerbeti İçin;

  • 2 çay bardağı su
  • 2 çay bardağı toz şeker
  • 1-2 damla limon suyu

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz, üzerini süslemek için hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor.

YAPILIŞI

  • Şerbeti için; küçük bir tencereye suyu kaynatalım. Toz şekeri ekleyelim.
  • 1-2 damla limon suyunu ilave edelim ve soğumaya bırakalım.
  • Bir kaba hamur malzemelerini ekleyip, yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur haline gelinceye kadar yoğuralım.
  • Ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve elimizle yuvarlayıp tepsiye dizelim.
  • Önceden ısıtılmış 180° fırında 20 dakika pişirelim.
  • Fırından çıkardığımız kurabiyeleri sıcaklığı gitmeden, 8-10 saniye şerbete batıralım.
  • Biraz dinlendirip üzerine antep fıstığı tozu serperek servis yapalım. Afiyet olsun😊

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