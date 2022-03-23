İşte kurabiyelerin gözdesi! Şerbetli brownie kurabiye tarifi

Bu lezzete bayılacaksınız! Hafif çikolatası ve ağızda dağılan parçaları ile adeta browni hissi veriyor. Bir kere yedikten sonra bağımlısı olacağınız bu lezzet hem yapımı kolay hem de çok ekonomik. Masalarınızı şenlendirmek istiyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:39Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:44
1 Adet
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiAnneler GünüBabalar GünüKurban BayramıDoğum GünüSevgililer GünüYılbaşıEv PartisiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
30 dakika
Adet :
350 kcal
MALZEMELER
125 gr tereyağı veya margarin
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı toz şeker
3-4 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
1 paket vanilya
Antep fıstığı tozu (üzerine serpmek için)
Şerbeti İçin;
2 çay bardağı su
2 çay bardağı toz şeker
1-2 damla limon suyu
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz, üzerini süslemek için hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.
Tüm malzemelerin oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor.
YAPILIŞI
Şerbeti için; küçük bir tencereye suyu kaynatalım. Toz şekeri ekleyelim.
1-2 damla limon suyunu ilave edelim ve soğumaya bırakalım.
Bir kaba hamur malzemelerini ekleyip, yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur haline gelinceye kadar yoğuralım.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve elimizle yuvarlayıp tepsiye dizelim.
Önceden ısıtılmış 180° fırında 20 dakika pişirelim.