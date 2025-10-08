İtalya’ya gitmeden İtalyan lezzeti: Cantuccini tarifi! Efsanevi bademli kurabiye...

İtalya’nın o büyüleyici sokaklarında gezerken mis gibi kavrulmuş badem ve vanilya kokusu burnunuza geldiğini hayal edin… Aslında o koku, sizi bir lezzet efsanesine çağırıyor: Cantuccini! Dışı kıtır, içi badem dolu bu kurabiye, sıradan bir tatlı değil; kahvenin en iyi dostu, Toskana’nın gururu! Üstelik evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay… Sadece birkaç basit malzemeyle İtalya’yı mutfağınıza taşıyabilirsiniz.

YAPILIŞI

📝 Malzemeler (Yaklaşık 25–30 adet)

  • 2 adet büyük yumurta

  • 150 g toz şeker

  • 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 250 g un

  • 150 g bütün badem (kabuksuz ya da kabuklu olabilir)

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu (isteğe bağlı ama çok yakışır)

Yapılışı

1. Hamuru Hazırlama

  1. Yumurta, şeker, vanilin ve tuzu bir kapta mikserle 2–3 dakika çırpın.

  2. Kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ekleyin.

  3. Spatula veya elinizle yoğurarak yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

  4. Bademleri hamura ekleyin ve eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

2. Şekil Verme

  1. Hamuru iki eşit parçaya bölün.

  2. Her birini hafif unlanmış zeminde yaklaşık 30 cm uzunluğunda ve 4–5 cm genişliğinde "somun" şekline getirin.

  3. Yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı şekilde yerleştirin.

3. İlk Pişirme

  • 180 °C önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika kadar, hafif altın rengi olana dek pişirin.

  • Tepsiden çıkarıp 10 dakika kadar soğumasını bekleyin.

4. Dilimleme ve İkinci Pişirme

  1. Ilıyan hamuru bir ekmek bıçağıyla 1–1,5 cm kalınlığında çapraz dilimleyin.

  2. Dilimleri tepsiye tekrar dizin (yatay şekilde).

  3. 160 °C fırında, her iki tarafını da 10'ar dakika kadar kızartın. (Toplam 20 dakika.)

5. Servis ve Saklama

  • Oda sıcaklığına gelince servis yapın.

  • Hava almayan cam kavanozda veya kutuda 2–3 hafta tazeliğini korur.

  • İsterseniz kahveye bandırarak servis edebilirsiniz.

İpucu:

  • Portakal veya limon kabuğu rendesi aromayı zenginleştirir.

  • Badem yerine fındık ya da çikolata parçaları ekleyerek kendi yorumunuzu katabilirsiniz.

  • İsterseniz yarısını eritilmiş çikolataya batırıp kuruttuktan sonra da servis edebilirsiniz. 🍫

