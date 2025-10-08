İtalya’ya gitmeden İtalyan lezzeti: Cantuccini tarifi! Efsanevi bademli kurabiye...

2 adet büyük yumurta
150 g toz şeker
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
250 g un
150 g bütün badem (kabuksuz ya da kabuklu olabilir)
1 çay kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu (isteğe bağlı ama çok yakışır)
Yumurta, şeker, vanilin ve tuzu bir kapta mikserle 2–3 dakika çırpın.
Kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ekleyin.
Spatula veya elinizle yoğurarak yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Bademleri hamura ekleyin ve eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
Hamuru iki eşit parçaya bölün.
Her birini hafif unlanmış zeminde yaklaşık 30 cm uzunluğunda ve 4–5 cm genişliğinde "somun" şekline getirin.
Yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı şekilde yerleştirin.
180 °C önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika kadar, hafif altın rengi olana dek pişirin.
Tepsiden çıkarıp 10 dakika kadar soğumasını bekleyin.
Ilıyan hamuru bir ekmek bıçağıyla 1–1,5 cm kalınlığında çapraz dilimleyin.
Dilimleri tepsiye tekrar dizin (yatay şekilde).
160 °C fırında, her iki tarafını da 10'ar dakika kadar kızartın. (Toplam 20 dakika.)
Oda sıcaklığına gelince servis yapın.
Hava almayan cam kavanozda veya kutuda 2–3 hafta tazeliğini korur.
İsterseniz kahveye bandırarak servis edebilirsiniz.
Portakal veya limon kabuğu rendesi aromayı zenginleştirir.
Badem yerine fındık ya da çikolata parçaları ekleyerek kendi yorumunuzu katabilirsiniz.
İsterseniz yarısını eritilmiş çikolataya batırıp kuruttuktan sonra da servis edebilirsiniz. 🍫