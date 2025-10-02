Kahveyle çikolatanın efsane buluşması: 15 dakikada hazır cookie!

Malzemeler

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker (isteğe göre yarısı esmer şeker olabilir)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı granül kahve (ya da 1 shot espresso)

2 su bardağı un (elenmiş)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

1 su bardağı damla çikolata (bitter tercih edebilirsin)

Yapılışı

Fırını 180°C (alt-üst) ısıt. Tereyağı ve şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırp. Yumurta ve kahveyi ekleyip çırpmaya devam et. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karıştır. Kuru malzemeleri yavaş yavaş sıvı karışıma ekle. Damla çikolatayı ekleyip spatula ile karıştır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak diz. 10–12 dakika pişir (kenarları hafif kızarmalı, ortası yumuşak kalmalı). Tepside birkaç dakika soğuttuktan sonra tel ızgaraya al.

👉 Kahvenin yoğunluğunu seviyorsan 1 tatlı kaşığı yerine 2 tatlı kaşığı granül kahve ekleyebilirsin.

👉 Çikolata yerine fındık, badem ya da beyaz çikolata parçaları da eklenebilir.