Kakaolu ıslak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır?

Şerbeti için:
Hamuru için:
Kurabiyeler aslında anlatırken yapılış olarak çok kolay olsa bile özellikle hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmezse pek istenildiği gibi olmaz. Hem istediğimiz gibi bir tarifin zor olduğu hem de her seferinde farklı tarifler çıktığı için aslında her kadın birden çok kurabiye tarifi arasında kalmaktadır. Kakaolu ıslak kurabiyenizin herkesi büyülemesi ve tam istediğiniz gibi olması için tarifin her detayına dikkat etmeli ve tarifi birebir uygulamalısınız. Hem pratik olan hem kokusu ile hem de tadı ile büyüleyen bu kakaolu ıslak kurabiyeye bayılacaksınız.