Kakaolu ıslak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiyeler aslında anlatırken yapılış olarak çok kolay olsa bile özellikle hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmezse pek istenildiği gibi olmaz. Hem istediğimiz gibi bir tarifin zor olduğu hem de her seferinde farklı tarifler çıktığı için aslında her kadın birden çok kurabiye tarifi arasında kalmaktadır. Kakaolu ıslak kurabiyenizin herkesi büyülemesi ve tam istediğiniz gibi olması için tarifin her detayına dikkat etmeli ve tarifi birebir uygulamalısınız. Hem pratik olan hem kokusu ile hem de tadı ile büyüleyen bu kakaolu ıslak kurabiyeye bayılacaksınız.

Kurabiyemizin yapımına geçmeden önce şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakacağız. Şerbeti hazırlamak bir tencereye suyumuzu ve şekerimizi koyup biraz karıştırıp kaynamaya bırakalım.

Kaynamaya başlayan şerbeti 5 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın. Soğuması için bekletin.

Şerbet soğurken kurabiye hamurunu hazırlayalım. Oda sıcaklığında bulunan yumurtayı karıştırma kabına alıp mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine oda sıcaklığındaki tereyağı ve şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

İyice karıştırdığınız bu karışıma aynı kap içinde sıvı yağ, kakao, vanilya, kabartma tozu ve unu az az ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan bir kıvama gelen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırarak yuvarlak şekiller verin.

Hazır olan kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri henüz sıcağı üzerindeyken hazırladığımız şerbetin içine atıp her bir kurabiyeyi 3 saniye şerbette bekletip çıkartın.

Şerbete buladığınız kurabiyeleri servis tabağına alıp dilediğiniz gibi süsleyin.

Sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilir.