Klasik kurabiyeleri unutturan tarif: İçi akışkan brownie kurabiye

Dışı çatlak çatlak, içi kaşıkla yenilecek kadar yumuşak… Fırından çıktığı an mutfağı çikolata kokusuna boğan bu brownie kurabiyeler, “bir tane yetmez” dedirten tariflerden. Klasik kurabiyeleri unutturacak kadar brownie, brownieyi kıskandıracak kadar kurabiye olan bu lezzetin sırrıysa sadece 10 dakikalık pişirme süresinde gizli. Uyaralım: Bu tarifi bir kez deneyen, sürekli yapmak istiyor

Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:41

YAPILIŞI

Brownie Kurabiye

Malzemeler (10–12 adet)

100 g bitter çikolata

50 g tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1/2 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

(Opsiyonel) Damla çikolata veya ceviz

Yapılışı

Çikolata + tereyağını benmari usulü ya da kısık ateşte eritin, biraz ılınsın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri çırpın (çok köpürtmeden).

Eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyip karıştırın.

Un, kakao, kabartma tozu, tuz ve vanilini eleyerek ekleyin.

Spatula ile karıştırın. Hamur akışkan ama yoğun olmalı.

Tepsiye yağlı kâğıt serin. Kaşıkla aralıklı olacak şekilde hamurdan koyun.

170°C önceden ısıtılmış fırında 8–10 dakika pişirin.

Üstü çatlayıp içi yumuşak kalmalı ✨

Fırından çıkınca 5 dakika tepside dinlendirin.

Püf Noktaları

Fazla pişirirsen brownie dokusu gider.

Soğudukça içi daha fudgy olur.

Üzerine pudra şekeri veya eritilmiş çikolata çok yakışır.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?