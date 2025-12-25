Klasik kurabiyeleri unutturan tarif: İçi akışkan brownie kurabiye

Brownie Kurabiye

Malzemeler (10–12 adet)

100 g bitter çikolata

50 g tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1/2 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

(Opsiyonel) Damla çikolata veya ceviz

Yapılışı

Çikolata + tereyağını benmari usulü ya da kısık ateşte eritin, biraz ılınsın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri çırpın (çok köpürtmeden).

Eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyip karıştırın.

Un, kakao, kabartma tozu, tuz ve vanilini eleyerek ekleyin.

Spatula ile karıştırın. Hamur akışkan ama yoğun olmalı.

Tepsiye yağlı kâğıt serin. Kaşıkla aralıklı olacak şekilde hamurdan koyun.

170°C önceden ısıtılmış fırında 8–10 dakika pişirin.

Üstü çatlayıp içi yumuşak kalmalı ✨

Fırından çıkınca 5 dakika tepside dinlendirin.

Püf Noktaları

Fazla pişirirsen brownie dokusu gider.

Soğudukça içi daha fudgy olur.

Üzerine pudra şekeri veya eritilmiş çikolata çok yakışır.