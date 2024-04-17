Limonlu kurabiye tarifi: Ferahlatan nefis bir lezzet

Bir lokmada yazın tazeliğini ve ferahlığını hissetmek isteyenler için ideal olan limonlu kurabiye, her ısırıkta bir zevk patlaması sunar. Limonun canlandırıcı aroması, bu kurabiyelere özel bir tat katarak adeta bir lezzet şöleni sunacak. İşte limonlu kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:31
  • 20 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 12 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 175 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2.5 su bardağı un
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • Bir tutam tuz
  • Pudra şekeri (üzeri için)

YAPILIŞI

  1. Fırını önceden 180°C'ye ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin veya yağlayın.
  2. Geniş bir karıştırma kabında, tereyağı ve toz şekeri kremsi bir kıvam alana kadar çırpın.
  3. Yumurtayı ekleyin ve iyice karıştırın.
  4. Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin, karıştırın.
  5. Başka bir kapta unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın. Ardından bu kuru karışımı, ıslak karışıma yavaşça ekleyerek hamuru yoğurun.
  6. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafifçe bastırarak şekil verin.
  7. Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.
  8. Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri tepside birkaç dakika soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerine alın ve tamamen soğumalarını bekleyin.
  9. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiştirin.
  10. Artık limonlu kurabiyelerinizi servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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