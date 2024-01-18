Limonlu vanilyalı kurabiye tarifi: tazeleyici bir lezzet

Mutfaklarımızda tatlı bir dokunuş, sıcak bir kucaklama bırakan tarifler arasında limonlu vanilyalı kurabiye, adeta lezzet şölenine davet niteliğinde. Bu nefis tarifle, tereyağının kremamsı yumuşaklığı, limonun taze ferahlığı ve vanilyanın eşsiz aroması bir araya gelerek, damakları bayram ettiriyor.

Giriş Tarihi: 18.01.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 08:58
  • 20 Adet
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 80 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı vanilin (vanilin şeker de kullanabilirsiniz)
  • Yarım limonun rendesi
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilinli toz şeker
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 - 4 su bardağı)

YAPILIŞI

  1. Fırını 180 dereceye ayarlayın.
  2. Tereyağı ve pudra şekerini yoğurma kabında iyice çırpın.
  3. Yumurtayı ekleyip karıştırın.
  4. Sıvı yağ, vanilin, limon rendesi ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
  5. Un ve kabartma tozunu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  6. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
  7. Kurabiyelerin üzerine vanilinli toz şekeri serpiştirin.
  8. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kurabiyeler altın sarısı renk alana kadar pişirin.
  9. Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin.
  10. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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