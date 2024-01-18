Limonlu vanilyalı kurabiye tarifi: tazeleyici bir lezzet
Mutfaklarımızda tatlı bir dokunuş, sıcak bir kucaklama bırakan tarifler arasında limonlu vanilyalı kurabiye, adeta lezzet şölenine davet niteliğinde. Bu nefis tarifle, tereyağının kremamsı yumuşaklığı, limonun taze ferahlığı ve vanilyanın eşsiz aroması bir araya gelerek, damakları bayram ettiriyor.
Giriş Tarihi: 18.01.2024 08:58Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 08:58
20 Adet
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Adet :
80 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı vanilin (vanilin şeker de kullanabilirsiniz)
Yarım limonun rendesi
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilinli toz şeker
Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 - 4 su bardağı)
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ayarlayın.
Tereyağı ve pudra şekerini yoğurma kabında iyice çırpın.
Yumurtayı ekleyip karıştırın.
Sıvı yağ, vanilin, limon rendesi ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
Un ve kabartma tozunu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
Kurabiyelerin üzerine vanilinli toz şekeri serpiştirin.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kurabiyeler altın sarısı renk alana kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin.
Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!