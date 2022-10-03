Makaron tarifi: Fransız esintisi bu kurabiye acı badem tadında enfes bir lezzet!
Fransız esintisi olan bu kurabiyeleri denemeyen kalmasın! Yumuşacık içi dolu kremasıyla damaklarınızda eşsiz bir tat bırakacak. Makaronun en önemli püf noktası yumurtasının bekletilmesiyle ilgili. Kahve ile müthiş bir uyum sağlayan bu tarifi mutlaka deneyin...
Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:20Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:20
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
403 kcal
MALZEMELER
75 gr yumurta akı (bayat)
75 gr toz badem
150 gr pudra şekeri
30 gr normal toz şeker
10 gr şekersiz kakao
1 çay kaşığı tuz
Ganaj Kreması İçin:
100 gr sütlü çikolata
100 gr krema
YAPILIŞI
İlk olarak geniş bir tencereye, kremayı koyun ve kaynama noktasına gelince içine çikolataları ilave edin.
Sıvı olan krema makaronlarınızı yapana kadar buzolabında kalıp bir kıvama gelecek.
Sonrasında makaron için, yumurta akları bir fiske tuz ile birlikte cam kasede çırpın.
Köpüklenme olunca toz şekeri 5 seferde ilave edin.
Traş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırpma işlemine devam edin.
Robottan ve elekten geçirilen badem, kakao ve pudra şekerinin yarısı merenge eklenir. Yavaş hareketlerle karıştırma işlemine devam edin.
Makaron karışımını sıkma poşetine doldurun ardından yağlı kağıt serili tepsiye ceviz büyüklüğünde sıkın ve 30 dakika kadar kurutun.
Sonra önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 15 dakika kadar pişirin.
Aralarına ganaj kreması sürülür ve 1 gün sonra servis yapılır.