Makaron tarifi: Fransız esintisi bu kurabiye acı badem tadında enfes bir lezzet!

Fransız esintisi olan bu kurabiyeleri denemeyen kalmasın! Yumuşacık içi dolu kremasıyla damaklarınızda eşsiz bir tat bırakacak. Makaronun en önemli püf noktası yumurtasının bekletilmesiyle ilgili. Kahve ile müthiş bir uyum sağlayan bu tarifi mutlaka deneyin...

Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:20
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 403 kcal

MALZEMELER

  • 75 gr yumurta akı (bayat)
  • 75 gr toz badem
  • 150 gr pudra şekeri
  • 30 gr normal toz şeker
  • 10 gr şekersiz kakao
  • 1 çay kaşığı tuz

Ganaj Kreması İçin:

  • 100 gr sütlü çikolata
  • 100 gr krema

YAPILIŞI

  1. İlk olarak geniş bir tencereye, kremayı koyun ve kaynama noktasına gelince içine çikolataları ilave edin.
  2. Sıvı olan krema makaronlarınızı yapana kadar buzolabında kalıp bir kıvama gelecek.
  3. Sonrasında makaron için, yumurta akları bir fiske tuz ile birlikte cam kasede çırpın.
  4. Köpüklenme olunca toz şekeri 5 seferde ilave edin.
  5. Traş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırpma işlemine devam edin.
  6. Robottan ve elekten geçirilen badem, kakao ve pudra şekerinin yarısı merenge eklenir. Yavaş hareketlerle karıştırma işlemine devam edin.
  7. Makaron karışımını sıkma poşetine doldurun ardından yağlı kağıt serili tepsiye ceviz büyüklüğünde sıkın ve 30 dakika kadar kurutun.
  8. Sonra önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 15 dakika kadar pişirin.
  9. Aralarına ganaj kreması sürülür ve 1 gün sonra servis yapılır.
  10. Herkese afiyet olsun!

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