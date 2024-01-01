Pudra şekerli kurabiye: 4 malzeme ile yapılıyor

Pudra şekeriyle yapılan bu kurabiyeler, az malzemeyle muazzam bir tat elde etmenin sırrını sunuyor. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarifi ister çayın yanında, ister sevdiklerinize ikram etmek için hazırlayın. İşte hem pratik hem de lezzetli kurabiye tarifi...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:44Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 09:46
12 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
220 kcal
MALZEMELER
200 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
4 su bardağı un
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Tereyağı, vanilya ve pudra şekerini karıştırın.
Ardından üzerine azar azar unu ilave ederek yoğurmaya devam edin.
Hamur kıvamını alana kadar yoğurun ve ardından dinlenmeye bırakın.