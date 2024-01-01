Pudra şekerli kurabiye: 4 malzeme ile yapılıyor

Pudra şekeriyle yapılan bu kurabiyeler, az malzemeyle muazzam bir tat elde etmenin sırrını sunuyor. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarifi ister çayın yanında, ister sevdiklerinize ikram etmek için hazırlayın. İşte hem pratik hem de lezzetli kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 09:46
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 220 kcal

MALZEMELER

  • 200 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 4 su bardağı un
  • 1 paket vanilya

YAPILIŞI

  1. Tereyağı, vanilya ve pudra şekerini karıştırın.
  2. Ardından üzerine azar azar unu ilave ederek yoğurmaya devam edin.
  3. Hamur kıvamını alana kadar yoğurun ve ardından dinlenmeye bırakın.
  4. Bu sürede fırını 180 dereceye ısıtın.
  5. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak yerleştirin.
  6. Kurabiyeleri fırında 15 dakika boyunca pişirin. Dilerseniz servis etmeden önce üzerine pudra serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

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