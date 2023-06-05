Şekersiz fit kurabiye: Her bir tanesi lezzet bombası

Diyet yaparken ufak kaçamaklar, sizleri suçlu hissettiriyorsa, bu riski tamamen ortadan kaldıracak bir tarif mevcut. Hurma ve yulafın birlikteliğinin adeta lezzet bombasına dönüştüğü bu tarifi, hem dakikalar içinde hazırlayabilir hem de sağlıklı bir atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif...

Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:18
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı çekişmiş yulaf ezmesi
  • 1 adet muz
  • 1 avuç ceviz
  • 1 avuç badem
  • 6 adet hurma
  • 1 adet yumurta akı
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

  1. Yulaf ezmesini rondodan tamamen un haline gelmeden, biraz diri kalacak şekilde çekin.
  2. Muzu bir çatal yardımıyla ezip içine yulaf, 1 adet yumurta akını da ekleyin.
  3. Son olarak iri çekilmiş kuruyemişleri ve iri iri doğradığım hurmaları içine atıp karıştırın, tarçın ekleyin.
  4. Dondurma kaşığı ya da benzeri bir şeyle şekil verip yağlı kağıt serilmiş fırına atın.
  5. 15 dakika 180 dereceli fırında pişirin.

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