Tatlı krizine son: 15 dakikada hazır karamel dolgulu kurabiye!

MALZEMELER (YAKLAŞIK 20-25 KURABİYE İÇİN)

Kurabiye Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta (isteğe bağlı, yumurta yerine 1 yemek kaşığı yoğurt da kullanılabilir)

1 tatlı kaşığı vanilin

1 1/2 su bardağı un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Karamel Dolgu için:

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1/4 su bardağı krema (süt kreması veya yoğun krema)

Bir tutam tuz (isteğe bağlı, tuzlu karamel için)

YAPILIŞI

1. Karameli Hazırlama:

Şekeri orta ateşte, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak eritin.

Şeker tamamen eriyip kahverengi olunca tereyağını ekleyin ve karıştırın.

Ocaktan alın, kremayı ekleyin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakın; çok akışkan olmamalı, fakat dolgu olarak sürülebilecek kıvamda olmalı.

2. Kurabiye Hamurunu Hazırlama:

Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve vanilini ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

3. Kurabiyeleri Şekillendirme:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde açın.

Ortasına 1 çay kaşığı karamel koyun ve hamuru kapatıp yuvarlayın.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

4. Pişirme:

Önceden ısıtılmış 175°C fırında 12–15 dakika, kenarları hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkınca biraz soğumaya bırakın, ardından servis edin.

💡 İpucu: