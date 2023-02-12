Tuzlu kurabiye tarifi: Her lokması ağızda dağılıyor

En sevilen atıştırmalıklardan biri olan tuzlu kurabiyeler, her yaştan insanın en sevdiği atıştırmalıklar arasında yerini alıyor. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif ise; ağızda dağılan bir kıvamda yoğun lezzetli bir kurabiye hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:55
  • 10-12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kandil Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Adet : 50 kcal

MALZEMELER

  • 150 gr tereyağı yada margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta beyazı (sarıları üzerine ayrılacak)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı çörek otu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 4 buçuk su bardağı un

Üzerine;

  • 2 adet yumurta sarısı
  • Susam

YAPILIŞI

  • Yoğurma kabına oda sıcaklığında tereyağı, sıvı yağ,yumurta beyazı,tuz, sirke, şeker, çörekotu ilave edip güzelce karıştırılır.
  • Ardından kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek yoğrulur ,kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir.
  • Hamur üç eşit parçaya bölünür üç eşit silindir yapılır, fotoğraftaki gibi parmak uçlarıyla üzeri, hamur kesici ile kenarları düzlenir.
  • Bir cm kalınlığında bırakılır.
  • Üzerine yumurta sarısı sürülür.
  • Hamuru kesme aparatı ile yada bıçak yardımıyla iki parmak kalınlığında dikkatlice kesilir.
  • Kurabiye hamurlarını bıçak ucu ile alınıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir.
  • Üzerlerine susam, anason serpilir.
  • 180° fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30 dk pişirilir.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA