Tuzlu kurabiye tarifi: Her lokması ağızda dağılıyor
En sevilen atıştırmalıklardan biri olan tuzlu kurabiyeler, her yaştan insanın en sevdiği atıştırmalıklar arasında yerini alıyor. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif ise; ağızda dağılan bir kıvamda yoğun lezzetli bir kurabiye hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:49Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:55
10-12 Kişilik
Ev Yapımı
Ev PartisiYemek DavetiKandilKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
Adet :
50 kcal
MALZEMELER
150 gr tereyağı yada margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta beyazı (sarıları üzerine ayrılacak)
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı çörek otu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
4 buçuk su bardağı un
Üzerine;
2 adet yumurta sarısı
Susam
YAPILIŞI
Yoğurma kabına oda sıcaklığında tereyağı, sıvı yağ,yumurta beyazı,tuz, sirke, şeker, çörekotu ilave edip güzelce karıştırılır.
Ardından kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek yoğrulur ,kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir.
Hamur üç eşit parçaya bölünür üç eşit silindir yapılır, fotoğraftaki gibi parmak uçlarıyla üzeri, hamur kesici ile kenarları düzlenir.
Bir cm kalınlığında bırakılır.
Üzerine yumurta sarısı sürülür.
Hamuru kesme aparatı ile yada bıçak yardımıyla iki parmak kalınlığında dikkatlice kesilir.