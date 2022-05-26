Bu makarnanın eşsiz lezzetine bayılacaksınız! Patlıcanlı yoğurt soslu makarna tarifi

Makarnanın hiç böylesini denediniz mi? Közlenmiş patlıcan eşliğinde, yoğurtla harmanlanmış bu lezzete bayılacaksınız! Misafirlerinizinde bayılacağı enfes soslu bu makarnayı denemeyi unutmayın! Hem de sadece 15 dakikada hazır.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:50
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 9 dakika Hazırlama 12 dakika
  • Porsiyon : 170 kcal

MALZEMELER

  • Bir paket makarna
  • Yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Dereotu
  • Pul biber
  • Tuz
  • Tereyağı
  • Konserve köz patlıcan

YAPILIŞI

  1. Makarnayı kaynayan suyun içine atın.
  2. 8-9 dakika kadar su da kaynadıktan sonra alın.
  3. Ardından sosu için derin bir kap alın. Bu kaba yoğurt, dereotu, sarımsak ve köz patlıcanı dilimledikten sonra kabın içerisine ekleyin.
  4. Baharatları ekleyin.
  5. Sonrasında suyunu süzdüğümüz makarnayı sosla karıştırın.
  6. İşte makarnamız servise hazır! Herkese afiyet olsun.

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