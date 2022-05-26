Bu makarnanın eşsiz lezzetine bayılacaksınız! Patlıcanlı yoğurt soslu makarna tarifi
Makarnanın hiç böylesini denediniz mi? Közlenmiş patlıcan eşliğinde, yoğurtla harmanlanmış bu lezzete bayılacaksınız! Misafirlerinizinde bayılacağı enfes soslu bu makarnayı denemeyi unutmayın! Hem de sadece 15 dakikada hazır.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:33Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:50
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
9 dakika
Hazırlama
12 dakika
Porsiyon :
170 kcal
MALZEMELER
Bir paket makarna
Yoğurt
2 diş sarımsak
Dereotu
Pul biber
Tuz
Tereyağı
Konserve köz patlıcan
YAPILIŞI
Makarnayı kaynayan suyun içine atın.
8-9 dakika kadar su da kaynadıktan sonra alın.
Ardından sosu için derin bir kap alın. Bu kaba yoğurt, dereotu, sarımsak ve köz patlıcanı dilimledikten sonra kabın içerisine ekleyin.
Baharatları ekleyin.
Sonrasında suyunu süzdüğümüz makarnayı sosla karıştırın.
İşte makarnamız servise hazır! Herkese afiyet olsun.