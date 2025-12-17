Cipsin pabucunu dama attıracak makarna tarifi

MALZEMELER

1 paket kısa makarna (fiyonk, burgu veya penne tercih edilebilir)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kekik veya pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda, paket üzerindeki süreden 1–2 dakika daha fazla olacak şekilde haşlayın. Çok diri kalmamalı.

Haşlanan makarnayı süzün. Zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Fırında 190°C'de, yağlı kağıt serili tepside 25–30 dakika pişirin. Ara ara karıştırın.

Pişmeye yakın peyniri ekleyip 3–5 dakika daha pişirin.

Ilındıktan sonra daha da çıtır olacaktır. Yoğurtlu veya peynirli soslarla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

İpucu

Barbekü, köri veya acı baharatlarla farklı aromalar elde edebilirsiniz.

Daha sağlıklı versiyon için tam buğday makarnası kullanabilirsiniz.