Domatesli bulgur pilavı tarifi: Eşsiz tadıyla ana yemek kadar doyurucu

Bulgur, Anadolu'nun temel besin kaynaklarından biri. Üstelik birbirinden farklı tarifle en leziz haline ulaşılabildiği gibi, pilav tariflerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Domatesli bulgur pilavı ise; bu tarifler arasında en sevilenlerden biri. Bu lezzete ulaşmak için ihtiyacınız olan her şey birkaç malzemede. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:04
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 169 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1/3 çay bardağı sıvı yağ (4 yemek kaşığı)
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet orta boy domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon

YAPILIŞI

  1. Yemeklik doğradığımız soğanı yağda kavuralım.
  2. Ardından halka halka doğradığımız sivri biberi ve kırmızı biberi ekleyip kavuralım, ben biberin çekirdeklerini çıkarmıyorum.
  3. Ardından salçayı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve kimyonu ekleyelim ve birkaç dakika bu şekilde kavuralım.
  4. Doğradığımız domatesleri de ekleyelim, ezmeden karıştıralım.
  5. Ardından, yıkanmış bulguru da ekledikten sonra tekrar karıştıralım.
  6. 3 su bardağı sıcak su ekleyelim, karıştırarak tencerenin kapağını kapatalım ve bulgurlar göz göz olana kadar önce yüksek ateşte, sonrasında ise orta ateşte pişirelim.
  7. Suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım, üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.
  8. Dinlenen pilavımızı karıştırdıktan sonra servise hazır.

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