İtalyan mutfağının eşsiz lezzeti! Bolonez soslu makarna tarifi
İtalyanın gözdesi olan bu makarna hepimizin damaklarını şenlendirecek bir tat taşıyor. Bolonez ismi nereden geliyor derseniz; İtalyanın Bologna şehrinden geliyor. Kıyma ve salçanın birleşimiyle ortaya adeta bir şölen çıkıyor! Herkes hazırsa İtalyan usulü bolonez soslu makarna sofralarda yerini alsın!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:26Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:28
3 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
8 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
418 kcal
MALZEMELER
300 gram kıyma
2 adet domates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 adet havuç
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Nane
YAPILIŞI
Öncelikle domatesleri küp küp doğrayın. Ardından havuçları rendeleyin.
Tavanın içerisine zeytinyağı dökün ve kızmasını bekleyin.
Sonra havucu ekleyin ve kavurun.
Kavrulan sebzelerin üzerine kıymayı ilave edin ve kavurma işlemine devam edin.