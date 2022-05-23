İtalyan mutfağının eşsiz lezzeti! Bolonez soslu makarna tarifi

İtalyanın gözdesi olan bu makarna hepimizin damaklarını şenlendirecek bir tat taşıyor. Bolonez ismi nereden geliyor derseniz; İtalyanın Bologna şehrinden geliyor. Kıyma ve salçanın birleşimiyle ortaya adeta bir şölen çıkıyor! Herkes hazırsa İtalyan usulü bolonez soslu makarna sofralarda yerini alsın!

Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:28
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 8 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 418 kcal

MALZEMELER

  • 300 gram kıyma
  • 2 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Nane

YAPILIŞI

  1. Öncelikle domatesleri küp küp doğrayın. Ardından havuçları rendeleyin.
  2. Tavanın içerisine zeytinyağı dökün ve kızmasını bekleyin.
  3. Sonra havucu ekleyin ve kavurun.
  4. Kavrulan sebzelerin üzerine kıymayı ilave edin ve kavurma işlemine devam edin.
  5. Sonrasında salça ve domatesleri ekleyin.
  6. Sosun içerisine haşlanmış makarna suyu ekleyin.
  7. Ardından baharatları ekleyin. Güzelce karıştırın.
  8. İşte makarnamız servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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