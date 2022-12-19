Kabak spagetti tarifi: Damak çatlatan enfes sosu ile vazgeçilmeziniz olacak!

Kabak spagetti tarifi herkesin bayılacağı bir lezzet olacak! Bir yaptığınızda bin kere yapmak isteyeceğiniz bu yemek, masalarda adeta şölen yaratacak. Enfes sosuyla damak çatlatan bu lezzeti denemeyen kalmasın! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:20
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 157 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy kabak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 1 adet büyük boy domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kaşar peyniri

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kabakları şeritli bir şekilde soyun. Ardınan güzelce dik bir şekilde ince ince kesin.
  2. Sonra tavada yüksek ateşte kabaklar hafif kızarmaya başlayana kadar pişirin. Tuz ilave ederek güzelce karıştırın.
  3. Domates sosu için uygun bir tencereye zeytinyağını ve sarımsakları ince ince doğrayıp tencereye ekleyerek bir iki tur kavurun.
  4. Sonra rendelenmiş domatesleri, karabiberi, pul biberi, yağı ve salçayı tavada kavurun.
  5. Kaynamaya başlayınca içine su ve tuz ilave edin.
  6. Son olarak kavurduğumuz kabakları da ekleyip bir kaç dakika daha pişirelim.
  7. Dilerseniz üzeri için kaşar rendesi ekleyebilirsiniz.
  8. Herkese afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA