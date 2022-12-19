Kabak spagetti tarifi: Damak çatlatan enfes sosu ile vazgeçilmeziniz olacak!
Kabak spagetti tarifi herkesin bayılacağı bir lezzet olacak! Bir yaptığınızda bin kere yapmak isteyeceğiniz bu yemek, masalarda adeta şölen yaratacak. Enfes sosuyla damak çatlatan bu lezzeti denemeyen kalmasın! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:20Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:20
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
157 kcal
MALZEMELER
4 adet orta boy kabak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
1 adet büyük boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Pul biber
Kaşar peyniri
YAPILIŞI
İlk olarak kabakları şeritli bir şekilde soyun. Ardınan güzelce dik bir şekilde ince ince kesin.
Sonra tavada yüksek ateşte kabaklar hafif kızarmaya başlayana kadar pişirin. Tuz ilave ederek güzelce karıştırın.
Domates sosu için uygun bir tencereye zeytinyağını ve sarımsakları ince ince doğrayıp tencereye ekleyerek bir iki tur kavurun.
Sonra rendelenmiş domatesleri, karabiberi, pul biberi, yağı ve salçayı tavada kavurun.
Kaynamaya başlayınca içine su ve tuz ilave edin.
Son olarak kavurduğumuz kabakları da ekleyip bir kaç dakika daha pişirelim.
Dilerseniz üzeri için kaşar rendesi ekleyebilirsiniz.