Özbek pilavı tarifi: Sofranın yıldızı olacak bu tarifle şimdi tanışın

Dünyanın en lezzetli pilavını yapmaya hazır mısınız? Özbek Pilavı, sadece bir yemek değil, bir gelenek! İster misafirlerinizi etkilemek için ister ailenizi şımartmak için hazırlayabileceğiniz bu tarif, sofralarınıza şıklık katacak. Bir kez deneyin, her anı unutulmaz olacak! İşte, sırrı tam burada!

Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:27

YAPILIŞI

Malzemeler:

500 gr kuzu eti (veya tavuk eti, tercihe göre)

3 su bardağı pirinç

2 soğan (yemeklik doğranmış)

2 havuç (jülyen doğranmış)

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı zerdeçal (veya safran, rengi için)

5-6 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı nohut (haşlanmış)

1/2 su bardağı üzüm (isteğe bağlı, pilavda tatlılık katmak için)

1 çay bardağı tereyağı (pilavı servis ederken)

Yapılışı:

Eti hazırlayın: Kuzu etini küçük parçalara ayırın ve tencereye ekleyin. Orta ateşte, etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Sebzeleri ekleyin: Soğanları yemeklik doğrayın ve tencereye ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Ardından jülyen doğranmış havuçları ekleyin ve 5-6 dakika daha kavurun. Eğer sarımsak kullanıyorsanız, doğrayıp ekleyebilirsiniz.

Baharatları ekleyin: Karabiber, kimyon, kişniş, zerdeçal (veya safran) ve tuzu ekleyin, karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.

Pirinci hazırlayın: Pirinci 15-20 dakika soğuk suda bekletin ve sonra güzelce yıkayın. Bu, pirincin nişastasının giderilmesini sağlar.

Pilavı pişirin: Pirinci tencereye ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun. Üzerine sıcak suyu ilave edin. Su, pirincin 1.5 cm kadar üstünde olmalı. Suyu kaynattıktan sonra ocağın altını kısın ve pilavı kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Nohut ve üzümü ekleyin: Pilav piştikten sonra haşlanmış nohutu ve üzümü ekleyin. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırın. Pilavın altını kapatın ve 10-15 dakika demlenmesini bekleyin.

Servis: Pilav hazır olduktan sonra karıştırarak servis yapabilirsiniz. Yanında yoğurt veya salata ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?