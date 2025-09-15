Sadece 15 dakikada hazır: En lezzetli makarna salatası tarifi

MALZEMELER

1 paket küçük boy makarna (burgu, dirsek veya boncuk tercih edebilirsiniz)

1 su bardağı yoğurt

4-5 yemek kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

1 kase garnitür (havuç, bezelye, patates karışımı)

5-6 adet kornişon turşu (küçük doğranmış)

1 çay bardağı konserve mısır

4-5 dal dereotu veya maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda haşlayın, süzüp soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta yoğurt, mayonez ve hardalı çırpın.

Haşlanmış makarnayı büyük bir kaseye alın. Üzerine garnitür, doğranmış turşular, mısır ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin.

Hazırladığınız sosu ekleyip güzelce karıştırın.

Buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.

Üzeri için dereotu veya maydanoz serpiştirip servis edin. Afiyet olsun!