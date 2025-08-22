Sadece 20 dakikada hazırlayabileceğiniz mükemmel Alfredo fettucine!

Evde asla yapamayacağınızı düşündüğünüz bir makarna tarifi! Bu kremalı mantarlı Alfredo fettucine ile hem restoran tadını yakalayacak hem de misafirlerinizi şaşkına çevireceksiniz. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan bu lezzet, makarnanın sınırlarını tamamen değiştirecek!

Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:47

YAPILIŞI

Malzemeler (2-3 kişilik)

  • 250-300 gr fettucine makarna
  • 200 gr mantar (tercihen kültür mantarı, dilimlenmiş)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 200 ml krema (yemeklik)
  • 50 gr rendelenmiş parmesan peyniri
  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber
  • İsteğe bağlı: taze maydanoz veya fesleğen

Yapılışı

  1. Büyük bir tencerede bol tuzlu su kaynat. Fettucine makarnayı paketteki tarife göre al dente kıvamında haşla. Süzüp biraz makarna suyu ayır.

  2. Geniş bir tavada tereyağını eritir. Mantarları ekle, yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar 5-6 dakika sotele.

  3. Sarımsağı tavaya ekle, 1 dakika kadar kavur (yakmamaya dikkat et).

  4. Kremayı tavaya dök ve kısık ateşte hafifçe kaynamasını sağla. Sos kıvam almaya başladığında parmesan peynirini ekle ve eriyene kadar karıştır.

  5. Tuz, karabiber ile tatlandır. Haşlanmış makarnayı sosun içine al, iyice karıştır. Gerekirse biraz makarna suyu ekleyerek sosun kıvamını ayarla.

  6. Üzerine ekstra parmesan ve ince kıyılmış maydanoz/fesleğen serperek servis et.

💡 İpucu: Sosun daha kremamsı olması için bir miktar kremayı ve parmesanı karıştırırken makarnanın suyundan 1-2 kaşık ekleyebilirsin.

