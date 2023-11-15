Sebzeli bulgur pilavı tarifi: Her kaşığı lezzet dolu...

Bulgur, birbirinden farklı birçok formuyla hem ana yemek hem de salataların vazgeçilmezlerinden biri. En çok pilav formuyla tükettiğimiz bulguru, sebzeli hali en sevilen pilav tariflerinden birine dönüşebilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif...

Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 08:48
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 adet domates
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Soğanı yemeklik doğrayın.
  • Domatesleri küp küp doğrayın.
  • Yeşil biberi ve kırmızı biberi küçük doğrayın.
  • Bir tavada sıvı yağı ısıtın.
  • Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Doğranmış biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
  • Domatesleri ekleyip domatesler suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin.
  • Bulguru ekleyip karıştırın.
  • Sıcak suyu tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberle karıştırarak ekleyin.
  • Karışımı karıştırın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Arada karıştırarak kontrol edin.
  • Pişen bugur pilavını ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.
  • Sonrasında karıştırarak servis yapabilirsiniz.

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