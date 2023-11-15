Sebzeli bulgur pilavı tarifi: Her kaşığı lezzet dolu...
Bulgur, birbirinden farklı birçok formuyla hem ana yemek hem de salataların vazgeçilmezlerinden biri. En çok pilav formuyla tükettiğimiz bulguru, sebzeli hali en sevilen pilav tariflerinden birine dönüşebilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif...
Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:48Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 08:48
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
1 su bardağı pilavlık bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
1 adet orta boy soğan
2 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Soğanı yemeklik doğrayın.
Domatesleri küp küp doğrayın.
Yeşil biberi ve kırmızı biberi küçük doğrayın.
Bir tavada sıvı yağı ısıtın.
Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Doğranmış biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Domatesleri ekleyip domatesler suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin.
Bulguru ekleyip karıştırın.
Sıcak suyu tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberle karıştırarak ekleyin.
Karışımı karıştırın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Arada karıştırarak kontrol edin.
Pişen bugur pilavını ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.