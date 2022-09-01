Ton balıklı makarna tarifi: Makarnanın en eşsiz haline bayılacaksınız! Üstelik sadece 15 dakikada hazır...

Makarna en pratik yemeklerden biridir. Yapımı ve lezzetiyle en çok tercih edilen yemekler arasında yerini alıyor. Pesto soslu, tavuklu, salçalı ve sebzeli gibi çok çeşitte tüketilen bu makarnanın ton balıklı haline bayılacaksınız! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:39
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 8 dakika Hazırlama 7 dakika
  • Porsiyon : 355 kcal

MALZEMELER

  • Konserve ton balığı
  • Pul biber
  • Fesleğen
  • 1 paket makarna
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kaynamış suya makarnayı ekleyin. 7-8 dakika kadar pişirin.
  2. Ardından makarna piştikten sonra süzgeçten geçirin.
  3. Tencerenin içine balığın yağını dökün, içine tuz, karabiber ve pul biber ekleyin.
  4. Daha sonra makarnayı ekleyin.
  5. Son olarak ise ton balığını dökün ve güzelce karıştırın.
  6. Dilerseniz içine fesleğende atabilirsiniz.
  7. Herkese afiyet olsun!

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