Yalnızca 30 dakikada hazır: Lezzet bombası fırın makarna!

Mutfağa girip saatler harcamadan, hem pratik hem de nefis bir yemek hazırlamak ister misiniz? Sizi sadece 30 dakikada sofralarınıza damga vuracak, bol soslu ve üzeri çıtır kaşarla taçlanmış fırın makarna tarifiyle tanıştıralım. Üstelik öyle zahmetsiz ki, hem misafir sofralarına hem de günlük yemeklere kurtarıcı olacak!

Giriş Tarihi: 21.09.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:04

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 paket fırın makarna (veya boru makarna)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı: muskat rendesi, beyaz peynir veya sucuk/sosis parçaları

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatıp makarnayı paket üzerindeki süreden 2 dakika daha az haşlayın. Süzüp kenara alın.

Tencerede tereyağını eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırın.

Sos koyulaşınca tuz, karabiber ve isteğe bağlı muskat ekleyin.

Haşlanmış makarnayı geniş bir kaba alın.

Beşamel sosun yarısını makarnaya ekleyip karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına makarnayı yayın.

Kalan beşamel sosu makarnanın üstüne dökün.

Üzerine bolca rendelenmiş kaşar serpin.

Önceden 180°C'ye ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Üzeri kızarınca çıkarın ve 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?