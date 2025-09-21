Yalnızca 30 dakikada hazır: Lezzet bombası fırın makarna!

MALZEMELER
1 paket fırın makarna (veya boru makarna)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı süt
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
İsteğe bağlı: muskat rendesi, beyaz peynir veya sucuk/sosis parçaları
YAPILIŞI
Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatıp makarnayı paket üzerindeki süreden 2 dakika daha az haşlayın. Süzüp kenara alın.
Tencerede tereyağını eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırın.
Sos koyulaşınca tuz, karabiber ve isteğe bağlı muskat ekleyin.
Haşlanmış makarnayı geniş bir kaba alın.
Beşamel sosun yarısını makarnaya ekleyip karıştırın.
Yağlanmış fırın kabına makarnayı yayın.
Kalan beşamel sosu makarnanın üstüne dökün.
Üzerine bolca rendelenmiş kaşar serpin.
Önceden 180°C'ye ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Üzeri kızarınca çıkarın ve 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!