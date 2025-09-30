Annelerin gizli tatlısı: 10 dakikada hazırlanan mozaik pasta!

MALZEMELER
2 paket petibör bisküvi
100 gram tereyağı (eritilmiş)
1 su bardağı süt
4 yemek kaşığı kakao
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
1 paket vanilin
YAPILIŞI
Bisküvileri çok ufalamadan elinizle küçük parçalara kırın, bir kenara alın.
Eritilmiş tereyağını, sütü, şekeri ve kakaoyu ayrı bir kapta karıştırın.
Vanilini ekleyip iyice homojen olana kadar çırpın.
Sosu bisküvilerin üzerine dökün, iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz.
Karışımı streç filme alın, rulo şeklinde sarın.
Buzlukta en az 2-3 saat bekletin.
Dilimleyip servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!