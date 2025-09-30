Annelerin gizli tatlısı: 10 dakikada hazırlanan mozaik pasta!

Mutfağa girip saatlerce uğraşmadan, sadece birkaç malzeme ile ortaya çıkan efsane bir tatlı var: mozaik pasta! Annelerimizin gizli lezzet sırrı olan bu tarif, hem pratikliğiyle hem de damakta bıraktığı yoğun çikolata tadıyla gönülleri fethediyor. Üstelik hazırlanması sadece 10 dakika sürüyor. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak bu nefis tatlıya siz de bayılacaksınız.

MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Bisküvileri çok ufalamadan elinizle küçük parçalara kırın, bir kenara alın.

Eritilmiş tereyağını, sütü, şekeri ve kakaoyu ayrı bir kapta karıştırın.

Vanilini ekleyip iyice homojen olana kadar çırpın.

Sosu bisküvilerin üzerine dökün, iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz.

Karışımı streç filme alın, rulo şeklinde sarın.

Buzlukta en az 2-3 saat bekletin.

Dilimleyip servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

