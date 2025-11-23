Kışın vazgeçilmezi olacak: Nefis balkabağı cheesecake tarifi

MALZEMELER

Tabanı için:

200 gr bisküvi (tercihen yulaflı bisküvi)

100 gr tereyağı (eritilmiş)

Dolgu için:

400 gr krem peynir (oda sıcaklığında)

200 gr balkabağı püresi (haşlanmış veya fırınlanmış)

150 gr toz şeker

2 yumurta

1 çay kaşığı tarçın

½ çay kaşığı muskat rendesi

½ çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya özütü

150 ml krema

Üzeri için (isteğe bağlı):

Karamel sos veya çırpılmış krema

YAPILIŞI

Fırını önceden 175°C'ye ısıtın.

Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Karışımı kelepçeli bir kek kalıbının tabanına bastırarak yayın. 10 dakika kadar ön pişirin, sonra soğumaya bırakın.

Büyük bir kapta krem peyniri ve şekeri mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın. Ardından balkabağı püresini ekleyin. Yumurta, tarçın, muskat, zencefil ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Son olarak kremayı yavaşça ekleyin.

Hazırladığınız bisküvi tabanının üzerine dökün ve yüzeyini spatula ile düzeltin.

Cheesecake'i 175°C'de yaklaşık 45-55 dakika pişirin. Orta kısmı hafif sallanacak, bu normaldir. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 4 saat veya tercihen bir gece dinlendirin.

Dilimleyip üzerine karamel sos veya çırpılmış krema ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!