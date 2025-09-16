Patlıcanı hiç böyle denemediniz! Bu enfes tariflerle sofralarınızı renklendirin

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan patlıcanlı tariflere yer veriyorum. Malum yaz mevsiminin tam ortasındayız; patlıcan, raflardaki yerini almış durumda... O vakit ne zamandır beklettiğim patlıcanlı tarifleri paylaşma zamanı geldi. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

TATLISI DA YAPILIR!

MALZEMELER

Yarım kilo minik patlıcan

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Limon tuzu

YAPILIŞI: Patlıcanları soyup acı suyunun çıkması için su dolu bir kaba koyuyoruz. İki saat bekletip yıkıyoruz. Kaynatacağımız suyun içine bir kaşık limon tuzu ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayınca içine patlıcanları atıyoruz. 15 dakika sonra çıkarıyoruz. Soğuk suda yıkayıp sıkıyoruz. Şeker ve su ile hazırladığımız şerbetin içine patlıcanları atıp kıvam alıncaya kadar kaynatıyoruz.



HELLİM PEYNİRLİ

MALZEMELER

2 adet bostan patlıcanı

2 kibrit kutusu hellim peyniri

3 adet yumurta

2 kaşık un

Karabiber

Maydanoz

YAPILIŞI: Bostan patlıcanları alacalı soyup enine dilimliyoruz. Acısının çıkması için tuzlu suda bekletiyoruz. Yarım saat kadar beklettikten sonra kağıtla kuruluyoruz. Üst malzemesi için üç yumurta kırıyoruz. İçine peynir, maydanoz, karabiber ve un katıp çatalla iyice eziyoruz. Hazırlanan peynirli harçtan; patlıcanların üzerine birer dolu çorba kaşığı kadar koyup bastırıyoruz. Patlıcanları kızgın yağda, önce peynirli yüzden başlayarak arkalı-önlü kızartıyoruz. Çünkü öbür türlü peynir erir, bu şekilde peynirli harcın üzerinde bir tabaka oluşuyor ve kızardıktan sonra servise hazır oluyor.

KÖFTELİ KEBAP

MALZEMELER

1 kg. Kemer patlıcanı

1/2 kg. kıyma

1 dilim ıslatılmış bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 adet dolmalık biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı şeker

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Patlıcanların kabuklarını çizgili olarak soyuyoruz, ortadan ikiye bölüp ince dilimler halinde kesiyoruz. Dilimleri yumurtaya bulayıp yağda kızartıyoruz. Kıymayı, ekmek içi, tuz ve karabiberle yoğurup kızarmış patlıcan dilimlerinin içine bir tutam koyarak sarıyoruz. Sarmaların her birinin üzerine bir parça biber ve domatesi kürdanla tutturuyoruz sonra tepsiye diziyoruz. Üzerine rendelenmiş domates, tuz ve şeker koyduktan sonra üzerine su gezdiriyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz.