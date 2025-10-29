10 dakikada hazır! İşte herkesin konuşacağı tabule tarifi

Hiç bu kadar ferah ve lezzetli bir salata yemediniz! Sıradan tabaklardaki yeşilliklerden sıkıldıysanız, size hem iştah açacak hem de sofralarınıza renk katacak bir tarifimiz var: Bu tabuleyi bir kez tattığınızda, bir daha vazgeçemeyeceksiniz!

YAPILIŞI

Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

2-3 adet domates

1 demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1-2 adet salatalık (isteğe bağlı)

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Tuz

İsteğe bağlı: 1 küçük soğan veya yeşil soğan

Yapılışı:

Bulguru hazırlayın: İnce bulguru geniş bir kaseye alın, üzerine biraz sıcak su ekleyip 10-15 dakika kadar şişmesini bekleyin. Fazla suyu süzün.

Sebzeleri doğrayın: Domates, salatalık ve soğanı küçük küçük doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın.

Karıştırın: Tüm doğranmış sebzeleri bulgurla karıştırın.

Sosu ekleyin: Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

Servis: Tabuleyi buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra soğuk servis edin.

💡 İpucu: Tabuleyi ne kadar uzun bekletirseniz, bulgur sebzelerin suyunu o kadar çeker ve lezzetler birbirine karışır. Limon ve zeytinyağı oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

