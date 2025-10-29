10 dakikada hazır! İşte herkesin konuşacağı tabule tarifi

Malzemeler:
1 su bardağı ince bulgur
2-3 adet domates
1 demet maydanoz
Yarım demet taze nane
1-2 adet salatalık (isteğe bağlı)
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon suyu
Tuz
İsteğe bağlı: 1 küçük soğan veya yeşil soğan
Yapılışı:
Bulguru hazırlayın: İnce bulguru geniş bir kaseye alın, üzerine biraz sıcak su ekleyip 10-15 dakika kadar şişmesini bekleyin. Fazla suyu süzün.
Sebzeleri doğrayın: Domates, salatalık ve soğanı küçük küçük doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın.
Karıştırın: Tüm doğranmış sebzeleri bulgurla karıştırın.
Sosu ekleyin: Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
Servis: Tabuleyi buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra soğuk servis edin.
💡 İpucu: Tabuleyi ne kadar uzun bekletirseniz, bulgur sebzelerin suyunu o kadar çeker ve lezzetler birbirine karışır. Limon ve zeytinyağı oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.