Bir kasede hem hafiflik hem lezzet: Brokoli salatası

Malzemeler (2 porsiyon)
1 küçük brokoli (çiçeklerine ayrılmış)
2 avuç karışık yeşillik (kıvırcık, roka, lolorosso vb.)
8–10 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)
½ küçük mor soğan (ince piyazlık)
2 yemek kaşığı ceviz içi (iri kırılmış)
6–8 adet siyah veya mor zeytin
40–50 g beyaz peynir (ufalanmış)
Sos için
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu veya elma sirkesi
1 çay kaşığı Dijon hardalı (opsiyonel ama çok yakışıyor)
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı
Brokoliyi çok az tuzlu kaynar suda 2–3 dakika haşla (diriliği kalmalı).
→ Hemen soğuk sudan geçir, süz.
Geniş bir kaseye yeşillikleri yerleştir.
Üzerine brokoli, domates, mor soğan, zeytin ve cevizi ekle.
Sos malzemelerini küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdir.
En son peyniri serp ve nazikçe karıştır.