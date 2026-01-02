Bir kasede hem hafiflik hem lezzet: Brokoli salatası

Brokoliyi sevmeyenleri bile masaya çağıran bir salata düşün… İlk lokmada çıtırlığıyla şaşırtan, limonlu sosuyla ferahlatan ve “sadece salata” demeyi imkânsız kılan bir lezzet. Üstelik hem hafif, hem şık, hem de birkaç dakikada hazır. Eğer brokoliyi bugüne kadar sıkıcı bulduysan, bu tarif fikrini tamamen değiştirecek.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:31

YAPILIŞI

Malzemeler (2 porsiyon)

1 küçük brokoli (çiçeklerine ayrılmış)

2 avuç karışık yeşillik (kıvırcık, roka, lolorosso vb.)

8–10 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

½ küçük mor soğan (ince piyazlık)

2 yemek kaşığı ceviz içi (iri kırılmış)

6–8 adet siyah veya mor zeytin

40–50 g beyaz peynir (ufalanmış)

Sos için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu veya elma sirkesi

1 çay kaşığı Dijon hardalı (opsiyonel ama çok yakışıyor)

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı

Brokoliyi çok az tuzlu kaynar suda 2–3 dakika haşla (diriliği kalmalı).
→ Hemen soğuk sudan geçir, süz.

Geniş bir kaseye yeşillikleri yerleştir.

Üzerine brokoli, domates, mor soğan, zeytin ve cevizi ekle.

Sos malzemelerini küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdir.

En son peyniri serp ve nazikçe karıştır.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?