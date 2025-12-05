Bu tarifi görmeden çiğ köfte yapmayın! Tadına bakan inanamıyor

Hiç dışarıdan aldığın çiğ köftenin tadını evde yakalayamadın mı? Bu tarifle her şey değişiyor! Yıllardır gizlenen o parlaklık, o yoğun aroma ve “bir tane daha” dedirten lezzet sonunda açığa çıktı. Dakikalar içinde hazırlayacağın bu çiğ köfte, öyle iddialı ki komşular kapını çalıp “Bunu gerçekten sen mi yaptın?” diye soracak. Hazırsan, efsane lezzetin bütün sırları başlıyor!

Giriş Tarihi: 05.12.2025 09:23

YAPILIŞI

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur (çiğ köftelik)

1 adet büyük kuru soğan (rende veya rondodan)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı isot

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limonun suyu

1 su bardağı çok sıcak su (kaynar olacak)

İsteğe göre: 1 yemek kaşığı acı sos, 1 yemek kaşığı pekmez (lezzet artırır)

🥣 Yapılışı

Bulguru yoğurma kabına al, üzerine kaynar suyu ekle. Karıştır ve üstünü kapatıp 10 dakika dinlendir.

Soğan ve sarımsağı ekleyip güzelce bulgurla harmanla.

Domates salçası + biber salçası + baharatlar + isotun tamamını ekle.

En önemli aşama:
Yoğurmaya başla; çiğ köfte tamamen kıvam alana kadar en az 20 dakika yoğur.
(Etsiz olduğu için daha kısa sürede toparlanır.)

Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyip 5 dakika daha yoğur.

Elini hafif yağlayıp çiğ köfte şeklini ver.

Marulla, lavaşla ve bol limonla servis et.

⭐ Püf Noktaları

İsotu sıcak suyla ıslatıp koyarsan çok daha parlak ve yapışkan bir çiğ köfte olur.

Pekmez, tatlımsı bir denge vererek acıyı bastırır—denemeni öneririm.

Eğer çok kuru olursa 1–2 yemek kaşığı daha zeytinyağı ekleyebilirsin.

Çok acı seviyorsan isot miktarını 2 katına çıkarabilirsin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?