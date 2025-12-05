Bu tarifi görmeden çiğ köfte yapmayın! Tadına bakan inanamıyor

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur (çiğ köftelik)

1 adet büyük kuru soğan (rende veya rondodan)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı isot

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limonun suyu

1 su bardağı çok sıcak su (kaynar olacak)

İsteğe göre: 1 yemek kaşığı acı sos, 1 yemek kaşığı pekmez (lezzet artırır)

🥣 Yapılışı

Bulguru yoğurma kabına al, üzerine kaynar suyu ekle. Karıştır ve üstünü kapatıp 10 dakika dinlendir.

Soğan ve sarımsağı ekleyip güzelce bulgurla harmanla.

Domates salçası + biber salçası + baharatlar + isotun tamamını ekle.

En önemli aşama:

Yoğurmaya başla; çiğ köfte tamamen kıvam alana kadar en az 20 dakika yoğur.

(Etsiz olduğu için daha kısa sürede toparlanır.)

Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyip 5 dakika daha yoğur.

Elini hafif yağlayıp çiğ köfte şeklini ver.

Marulla, lavaşla ve bol limonla servis et.

⭐ Püf Noktaları

İsotu sıcak suyla ıslatıp koyarsan çok daha parlak ve yapışkan bir çiğ köfte olur.

Pekmez, tatlımsı bir denge vererek acıyı bastırır—denemeni öneririm.

Eğer çok kuru olursa 1–2 yemek kaşığı daha zeytinyağı ekleyebilirsin.

Çok acı seviyorsan isot miktarını 2 katına çıkarabilirsin.