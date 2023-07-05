Caprese salatası tarifi: Sofralarda serinletici bir İtalyan esintisi
Yaz sıcaklarında ağır ve yağlı yemekler hem sağlığımızı olumsuz etkiliyor hem de yaşam kalitemizi düşürebiliyor. Bu nedenle çoğumuz daha hafif ve serinletici tatlara yöneliyoruz. Caprese salatası da yaz aylarında lezzetli ve ferahlatıcı bir seçenek arayanlar için ideal. İşte İtalyan sofralarının vazgeçilmesi o salatanın tarifi...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:14Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:14
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
175 kcal
MALZEMELER
3 adet orta boy domates
2 top taze mozzarella peyniri
Taze fesleğen yaprakları
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı balsamik sirke
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Domatesleri yıkayın ve ince dilimler halinde kesin. Mozzarella peynirini de aynı şekilde dilimleyin.
Servis tabağına domates dilimlerini ve mozzarella dilimlerini sırayla yerleştirin. Bir dilim domates, bir dilim mozzarella şeklinde devam edin. Dilimler arasına taze fesleğen yaprakları yerleştirin.
Ayrı bir kapta zeytinyağı ve balsamik sirkeyi karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyerek çırpın.
Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Salatanın her tarafına eşit şekilde dağılması için hafifçe karıştırabilirsiniz.
Salatanızı servis etmeden önce 15-20 dakika buzdolabında bekletin. Bu sayede lezzetlerin birbirine iyice karışmasını sağlayabilirsiniz.
Caprese salatasını soğuk olarak servis yapın. Yanında taze ekmek dilimleriyle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!