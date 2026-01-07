Dağılmasının sebebi buymuş! Kıvamı şaşmayan mercimek köftesi

Mercimek köftesi yaparken en sık yaşanan sorunların başında dağılması gelir. Tüm malzemeler eksiksiz olmasına rağmen köfteler şekil almaz, tabakta parçalanır. Oysa bu sorunun tek bir nedeni var. Doğru oran, doğru zamanlama ve küçük ama kritik bir püf noktasıyla mercimek köftesi ne cıvık olur ne kuru. İşte dağılmayan, kıvamı şaşmayan mercimek köftesinin sırrı…

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı ince bulgur

1 adet büyük soğan

3–4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz (damak tadınıza göre)

3–4 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Marul yaprakları (servis için)

Mercimeği yıkayın, 2 su bardağı suyla yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu tamamen çekmiş olmalı.

Sıcakken bulguru ekleyin, kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin.

Soğanı ince doğrayın, zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ekleyip birkaç dakika daha çevirin.

Karışımı mercimekli bulgura ekleyin. Baharatları ve tuzu ilave edip iyice yoğurun.

İnce doğranmış taze soğan ve maydanozu ekleyin, son kez karıştırın.

Elinizle şekil verin, marul yapraklarıyla servis edin.

PÜF NOKTASI:
Kıvam yumuşak olursa biraz daha ince bulgur ekleyebilirsiniz.

