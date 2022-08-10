Diyet bir öğün istiyorsanız işte detoks salatası! Tabbule salatası tarifi

Salatayla doymam diyenler yanılıyor... Zengin besin içeriği ile karnınızı tok tutacak bir tarif! İçindeki ince bulgur, nane ve maydanozun birleşimiyle ortaya bir şölen çıkıyor. Akşam yemeğinde ya da misafirlerinize güzel bir davet masası oluşturmak istediğiniz de bu salata ile değişik bir lezzet yaratabilirsiniz. Hadi herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:43
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 32 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 2 çay bardağı sıcak su
  • 1 demet nane
  • 1 adet limon
  • 2 demet maydanoz
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 5 adet taze soğan
  • 2 adet domates
  • 4 dal taze nane
  • 1çay kaşığı tuz

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz, nar ekşisi ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak bulguru haşlıyoruz.
  2. Sonra derin bir kaseye imon suyunu, zeytinyağı ve tuzu koyup karıştırın ve kenarda bekletin.
  3. Ardından taze soğanı ve taze nane yapraklarını olabildiğince ince doğrayın.
  4. Domatesin kabuğunu güzelce soyun. Ardından küp küp doğrayın.
  5. Doğradığınız malzemeleri bulgurla karıştırın.
  6. Salatamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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