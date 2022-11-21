En pratik humus tarifi: Lezzetine doyamayacaksınız

Humus, Orta Doğu mutfağının tüm dünyaya sunduğu en lezzetli mezelerden biri. Nohutun lezzetinin katlandığı bu mezeyi dakikalar içinde yapabilir. Sofralarınızda en lezzetli humusa yer açabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:37
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 166 kcal

MALZEMELER

  • 3 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1/3 su bardağı tahin
  • 1 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kırmızı biber
  • Sumak

YAPILIŞI

  1. Haşlanmış nohutların kabuklarını soyduktan sonra rondoya alın ve üzerine limon suyu, tahin, tuz ve kimyonu ekleyerek iyice karıştırın.
  2. Tüm malzemeler iyice özdeşleştikten sonra, karışımı kontrol edin. İstediğiniz kıvama gelmesi için su ekleyerek rondodan geçirme işlemine devam edin.
  3. Doğru kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve şekilllendirin.
  4. Ortasına kırmızı biber ve zeytinyağı gezdirdikten sonra sumak ve ince kıyılmış maydanozu da ekleyin.
  5. Mezeniz hazır. Afiyet olsun.

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