Havuçlu mercimek salatası: Adeta protein deposu! Bu salatanın lezzetine doyamayacaksınız...
Kış aylarında hastalıklardan korunmak için bol bol vitamin ve proteinlerle dolu besinler tüketmeliyiz. Böylece hem vücut direncimiz artacak hem de vücuttaki mikroplar hızlıca uzaklaşmış olacak. Şimdi söyleyeceğimiz salata tarifi ile vücudunuz şifa bulacak. Yeşil mercimek ve havucun eşsiz uyumu ile bu lezzet adeta damak çatlatacak. İşte protein deposu o tarif...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 09:28Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 09:28
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
285 kcal
MALZEMELER
1,5 su bardağı yeşil mercimek
1 adet büyük boy havuç
1 adet kırmızı soğan
1/2 demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi
YAPILIŞI
Salata yapımında ilk olarak, mercimekleri bol suda haşlayın.
Haşlandıktan sonra mercimeklerin suyunu süzün.
Havuçlarını kabuklarını güzelce soyun ve duzun dilimler halinde doğrayın.
Ardından soğanları küp küp doğrayın.
Mercimeklerin içerisine tuz ve dilediğiniz baharatı ilave edin.
Sonrasında havuç ve soğanları ekleyin.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Yeşil mercimekli havuçlu salatamız hazır! Herkese afiyet olsun.