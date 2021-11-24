Hem kahvaltı hem ana öğün: Hellimli salata tarifi

Hellim, Kıbrıs'ın tüm dünyaya lezzetini ispatladığı bir peynir. Market raflarında da kolaylıkla bulabileceğiniz bu peynir ile harika salatalar hazırlayabilir, yeşilliklerle bir araya gelen bu lezzetin tüm faydalarından yararlanabilirsiniz. İşte dakikalar içinde hazır olacak hellimli salata tarifi..

Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:18
  • 2 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 1/2 demet tere

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 1 adet göbek marul (küçük boy)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kuru nane

  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1/2dilim limon

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 100 gram hellim peyniri

AŞÇININ NOTU

Hellim peynirlerinin pişmesi sırasında suyunu salma ve çekme işlemi sırasında bekleyin.

YAPILIŞI

  • Yeşilliklerin yıkayın ve ince ince doğrayarak bir kaseye alın.
  • Hellim peynirini en az 1 cm kalınlığında olacak şekilde dilimleyin ve yağ koymadan bir tavaya alın. İlk koyduğunuzda suyunu salacaktır, suyunu salıp çekince diğer tarafını çevirin. Yaklaşık 2-3 dakika sonra altın rengini aldığında tavadan alın.
  • Tuz, pul biber, kuru nane, nar ekşisi, limonun suyu ve zeytinyağını ekleyerek yeşillikleri güzelce karıştırın.
  • Önce yeşillikleri tabağa alın, sonra üzerine hellim peynirlerini dilediğiniz gibi yerleştirin. Afiyetle tüketin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA