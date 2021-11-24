Hem kahvaltı hem ana öğün: Hellimli salata tarifi

Hellim, Kıbrıs'ın tüm dünyaya lezzetini ispatladığı bir peynir. Market raflarında da kolaylıkla bulabileceğiniz bu peynir ile harika salatalar hazırlayabilir, yeşilliklerle bir araya gelen bu lezzetin tüm faydalarından yararlanabilirsiniz. İşte dakikalar içinde hazır olacak hellimli salata tarifi..
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:49Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:18
2 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam YemeğiKahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1/2 demet tere
1 adet kırmızı soğan
1 adet göbek marul (küçük boy)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kuru nane
3 yemek kaşığı nar ekşisi
1/2dilim limon
1/2 çay bardağı zeytinyağı
100 gram hellim peyniri
AŞÇININ NOTU
Hellim peynirlerinin pişmesi sırasında suyunu salma ve çekme işlemi sırasında bekleyin.
YAPILIŞI
Yeşilliklerin yıkayın ve ince ince doğrayarak bir kaseye alın.
Hellim peynirini en az 1 cm kalınlığında olacak şekilde dilimleyin ve yağ koymadan bir tavaya alın. İlk koyduğunuzda suyunu salacaktır, suyunu salıp çekince diğer tarafını çevirin. Yaklaşık 2-3 dakika sonra altın rengini aldığında tavadan alın.
Tuz, pul biber, kuru nane, nar ekşisi, limonun suyu ve zeytinyağını ekleyerek yeşillikleri güzelce karıştırın.
Önce yeşillikleri tabağa alın, sonra üzerine hellim peynirlerini dilediğiniz gibi yerleştirin. Afiyetle tüketin.