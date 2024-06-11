Hem sağlıklı hem doyurucu salata tarifi : Kabaklı nohut salatası

Sote kabaklar, taze yeşillikler, haşlanmış nohutlar ve kapya biberlerin buluşması alışılagelmiş salata fikirlerinizi değiştirecek. İsterseniz salata, isterseniz de ara öğün olarak hazırlayabileceğiniz bu tarifi sık sık yapmak isteyeceksiniz. İşte o hem sağlıklı hem de doyurucu salata tarifi...

Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:40
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • Üç yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir adet doğranmış kapya biber
  • Bir adet yarım ay şeklinde dilimlenmiş kabak
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir su bardağı haşlanmış nohut
  • Dört dal doğranmış taze soğan
  • Bir avuç doğranmış taze nane
  • Bir avuç doğranmış maydanoz
  • 1/2 çay kayışığı pul biber
  • 1/2 limon suyu

YAPILIŞI

Tavaya 1,5 yemek kaşığı zeytinyağını döküp kapya biberleri hafifçe kavurun.
Ardından kabakları ekleyip üzerlerine 1/2 çay kaşığı tuzu ekleyin.
Piştikten sonra servis tabağına alın.
Haşlanmış nohutlar, taze soğan, taze nane, maydanoz, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, pul biber ve 1/2 çay kaşığı tuzu pişmiş kabaklarınızın olduğunuz servis tabağınızın üzerine ekleyin.
İyice karıştırıp servis edebilirsiniz.

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