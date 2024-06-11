Hem sağlıklı hem doyurucu salata tarifi : Kabaklı nohut salatası
Sote kabaklar, taze yeşillikler, haşlanmış nohutlar ve kapya biberlerin buluşması alışılagelmiş salata fikirlerinizi değiştirecek. İsterseniz salata, isterseniz de ara öğün olarak hazırlayabileceğiniz bu tarifi sık sık yapmak isteyeceksiniz. İşte o hem sağlıklı hem de doyurucu salata tarifi...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:36Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:40
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
15 dakika
MALZEMELER
Üç yemek kaşığı zeytinyağı
Bir adet doğranmış kapya biber
Bir adet yarım ay şeklinde dilimlenmiş kabak
Bir çay kaşığı tuz
Bir su bardağı haşlanmış nohut
Dört dal doğranmış taze soğan
Bir avuç doğranmış taze nane
Bir avuç doğranmış maydanoz
1/2 çay kayışığı pul biber
1/2 limon suyu
YAPILIŞI
Tavaya 1,5 yemek kaşığı zeytinyağını döküp kapya biberleri hafifçe kavurun.
Ardından kabakları ekleyip üzerlerine 1/2 çay kaşığı tuzu ekleyin.
Piştikten sonra servis tabağına alın.
Haşlanmış nohutlar, taze soğan, taze nane, maydanoz, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, pul biber ve 1/2 çay kaşığı tuzu pişmiş kabaklarınızın olduğunuz servis tabağınızın üzerine ekleyin.