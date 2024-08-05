Hem sağlıklı hem leziz: Brokoli salatası

Küçük ağaçlara benzeyen brokoliyi sevmeyen varsa bu salata tarifi ile seveceklerine eminiz. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bu sebzeyi salata olarak tüketimi de son derece lezzetlidir. En sevdiğiniz yemeklerin yanında tercih edebileceğiniz gibi ayrı bir ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:27Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:27
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
4 dakika
Hazırlama
10 dakika
MALZEMELER
500 gram brokoli
Dört adet salatalık turşusu
Bir adet küçük boy mısır konservesi
İki adet közlenmiş kırmızı biber
Üç diş sarımsak
Üç yemek kaşığı zeytinyağı
Bir adet limon
Bir çay kaşığı tuz
İki yemek kaşığı balsamik sirke
YAPILIŞI
Brokolileri çiçeklerinden ayırıp güzel bir şekilde yıkayın.
Kaynar suyun içerisinde yaklaşık 4 dakika haşlayın.
Suyunu süzdükten sonra soğuk sudan geçirin ve soğuması için bekleyin.
Biberleri közleyin ve kabuklarını soyun.
Ardından dilimleyin ve bir kasenin içerisine alın.
Üzerine soğumuş brokoli, mısır, doğranmış turşu ve sarımsağı ekleyip karıştırın.
Yağ, balzamik ve limon suyunu ekleyip biraz daha karıştırın.