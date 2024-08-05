Hem sağlıklı hem leziz: Brokoli salatası

Küçük ağaçlara benzeyen brokoliyi sevmeyen varsa bu salata tarifi ile seveceklerine eminiz. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bu sebzeyi salata olarak tüketimi de son derece lezzetlidir. En sevdiğiniz yemeklerin yanında tercih edebileceğiniz gibi ayrı bir ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:27
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 4 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

500 gram brokoli

Dört adet salatalık turşusu

Bir adet küçük boy mısır konservesi

İki adet közlenmiş kırmızı biber

Üç diş sarımsak

Üç yemek kaşığı zeytinyağı

Bir adet limon

Bir çay kaşığı tuz

İki yemek kaşığı balsamik sirke

YAPILIŞI

Brokolileri çiçeklerinden ayırıp güzel bir şekilde yıkayın.
Kaynar suyun içerisinde yaklaşık 4 dakika haşlayın.
Suyunu süzdükten sonra soğuk sudan geçirin ve soğuması için bekleyin.
Biberleri közleyin ve kabuklarını soyun.
Ardından dilimleyin ve bir kasenin içerisine alın.
Üzerine soğumuş brokoli, mısır, doğranmış turşu ve sarımsağı ekleyip karıştırın.
Yağ, balzamik ve limon suyunu ekleyip biraz daha karıştırın.
Salatanız hazır. Deneyenlere şimdiden.

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