Humus Tarifi: Evde Humus Nasıl Yapılır?

Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinden birisi olan humus, tahin ve nohutun karışımı ile ortaya çıkan bir mezedir. Sofralarımızda ana yemeklerin öncesinde ya da yanında, damakları lezzetlendirmesi ile bilinmektedir. Bu noktada, evde humus tarifi ve yapılışı da ilk kez yapacaklar tarafından araştırılmaktadır. Peki, evde humus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, humus tarifi, yapılışı ve malzemeleri…

Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:55
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 2 su bardağı nohut (Haşlanmış veya Konserve)
  • 1 çay bardağı tahin
  • Yarım limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kırmızıbiber
  • Sumak

YAPILIŞI

  • Tercihe bağlı olarak, konserve ya da haşlanmış nohutu püre haline gelinceye kadar blenderden geçirin.
  • İçerisine sırasıyla tahin, limon suyu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek el yordamıyla karıştırın.
  • Hazırlanan karışımı bir tabak içine alarak üzerine zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.
  • Humus servise hazır, afiyet olsun.

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