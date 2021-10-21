Humus Tarifi: Evde Humus Nasıl Yapılır?

Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinden birisi olan humus, tahin ve nohutun karışımı ile ortaya çıkan bir mezedir. Sofralarımızda ana yemeklerin öncesinde ya da yanında, damakları lezzetlendirmesi ile bilinmektedir. Bu noktada, evde humus tarifi ve yapılışı da ilk kez yapacaklar tarafından araştırılmaktadır. Peki, evde humus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, humus tarifi, yapılışı ve malzemeleri…
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:52Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:55
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
2 su bardağı nohut (Haşlanmış veya Konserve)
1 çay bardağı tahin
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Üzeri için:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kırmızıbiber
Sumak
YAPILIŞI
Tercihe bağlı olarak, konserve ya da haşlanmış nohutu püre haline gelinceye kadar blenderden geçirin.
İçerisine sırasıyla tahin, limon suyu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek el yordamıyla karıştırın.
Hazırlanan karışımı bir tabak içine alarak üzerine zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.