Karpuzlu yaz salatası: serinletici nefis bir lezzet
Salatalar hafif ve doyurucu olmaları nedeniyle sıcak havalarda çok daha fazla tercih edilmektedir. Bir yemeğin yanında tüketilebileceği gibi başlı başına da bir öğün olabilir. Tatlı ile ekşinin karışımı bu karpuzlu salata tarifi ise ağızlarda nefis bir tat bırakacak, sağlıklı bir alternatif...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:17Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:17
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
4 su bardağı doğranmış karpuz
2 salatalık, soyulmuş ve doğranmış
1/2 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş
200 gram beyaz peynir, küp şeklinde doğranmış
Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Bir salata kabına doğranmış karpuz, salatalık ve kırmızı soğanı ekleyin.
Üzerine beyaz peynir ve taze nane yaprakları ekleyin.
Ayrı bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak salata sosunu hazırlayın.
Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve hafifçe karıştırın.
Salatayı buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.
Servis yapmadan önce üzerine birkaç taze nane yaprağı ekleyebilir ve soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!