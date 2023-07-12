Karpuzlu yaz salatası: serinletici nefis bir lezzet

Salatalar hafif ve doyurucu olmaları nedeniyle sıcak havalarda çok daha fazla tercih edilmektedir. Bir yemeğin yanında tüketilebileceği gibi başlı başına da bir öğün olabilir. Tatlı ile ekşinin karışımı bu karpuzlu salata tarifi ise ağızlarda nefis bir tat bırakacak, sağlıklı bir alternatif...

Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:17
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 4 su bardağı doğranmış karpuz
  • 2 salatalık, soyulmuş ve doğranmış
  • 1/2 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş
  • 200 gram beyaz peynir, küp şeklinde doğranmış
  • Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

  1. Bir salata kabına doğranmış karpuz, salatalık ve kırmızı soğanı ekleyin.
  2. Üzerine beyaz peynir ve taze nane yaprakları ekleyin.
  3. Ayrı bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak salata sosunu hazırlayın.
  4. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve hafifçe karıştırın.
  5. Salatayı buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.
  6. Servis yapmadan önce üzerine birkaç taze nane yaprağı ekleyebilir ve soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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