Kereviz salatası tarifi: Ferahlığıyla gönlünüzü fethedecek

Kereviz, birçok tarife yakışan ve en sevilen sebzelerden biri. Bunlardan biri de kereviz salatası. Farklı bir lezzet arayanlar ve sağlıklı bir menü oluşturmak için tüketebileceğiniz bu tarifi, sofralarınıza kolaylıkla alabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:09Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:09
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
7 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
121 kcal
MALZEMELER
2 adet kereviz kökü
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı ceviz içi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz (isteğe göre)
YAPILIŞI
Kereviz köklerini iyice yıkayın ve kabuklarını soyun.
Soyduğunuz kerevizleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencerede kaynar suya rendelediğiniz veya doğradığınız kerevizleri ekleyin ve yaklaşık 5-7 dakika kadar haşlayın. Kerevizlerin hafif yumuşamasını sağlayın ancak tamamen ezilmesini istemeyiz.
Haşlanmış kerevizleri süzün ve soğumaya bırakın.
Başka bir kapta yoğurdu ve ince doğranmış sarımsağı (varsa) karıştırın. İsteğe bağlı olarak biraz tuz ekleyebilirsiniz.
Soğuyan kerevizleri yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.
Ceviz içlerini iri parçalar halinde doğrayın.
Kerevizli yoğurt karışımının üzerine doğranmış ceviz içlerini serpiştirin.
Son olarak zeytinyağı gezdirerek salatanın üzerini süsleyin.